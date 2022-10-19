中共20大20日議程

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（中央社記者邱國強北京19日電）中共20大明天進入第5天議程，各代表團將繼續審查總書記習近平報告、黨章修正案等，並醞釀中央委員等人選。大會並將安排中聯部、外交部官員及20大部分代表團出席3場記者會。

根據大會安排，以各省級行政區、中央企業系統（在北京者）、中央金融系統、中央和國家機關、解放軍和武警區分的36個中共20大代表團，明天將繼續審查習近平在20大開幕式的報告、中共19屆中紀委工作報告，以及備受矚目的黨章修正案。

同時，20大各代表團針對中共下一屆將選出的200餘名中央委員、近180名候補中央委員，以及下一屆中紀委委員人選，進行醞釀。

中共20大期間另一個重點，是大會安排的各部委記者會，以及使用「集體採訪」名義舉行的各省級與中央單位代表團聯合記者會。

依規劃，明天上午10時，中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉、中國外交部副部長馬朝旭等2名官員，將以「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題舉行記者會。

下午3時，中共20大青海、寧夏、新疆等省級代表團，以及中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在北京）等代表團掛名「新聞發言人」的黨政高官，將一同出席記者會，介紹各代表團學習討論20大報告的情況，並回答媒體提問。而這也是20大最後一場代表團記者會。

此外，大會明天上午將安排媒體參訪北京市消防救援總隊特勤支隊，現場觀看標榜「中國應急救援新力量」的建築坍塌救援、高層建築滅火等綜合救援科目和消防車輛裝備器材。

根據議程，中共20大將於10月22日閉幕，會期共7天。閉幕後，預料將依例於23日舉行中共20屆一中全會，推選總書記、政治局常委及委員。並根據政治局常委會提名，通過中共中央書記處成員，決定中共中央軍委正副主席與委員，並批准新一屆中紀委第一次全體會議選出的正副書記和常委人選。而新選出的政治局常委，將在全會結束後隨即向媒體亮相。（編輯：張淑伶）1111019