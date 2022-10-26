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國台辦記者會 中共20大報告黨章涉台內容成焦點

2022/10/26 11:54（10/26 12:01 更新）
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（中央社記者邱國強北京26日電）中共20大報告及黨章修正成為中國大陸國台辦今天記者會焦點。發言人馬曉光聲稱，20大報告為對台工作「畫出紅線底線」；「反台獨」入黨章則「體現全黨意志，反映人民心聲」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陸媒與台媒輪番提問中共總書記習近平在20大報告中的涉台部分，以及「堅決反對和遏制台獨」字樣列入中共黨章。馬曉光在回答時，作上述表示。

馬曉光宣稱，中共20大報告涉台內容「充分肯定過去5年和新時代10年對台工作取得了重大成就」，並系統闡述中共「解決台灣問題，實現祖國完全統一」的政策主張。就當前和今後一個時期對台工作作出總體部署和安排，強調貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方針」，提出「新征程上推進祖國統一進程」的目標要求。

他又說，報告涉台內容闡明對台工作的「基本方針、原則立場、重要舉措」，並「畫出紅線底線」，展現「反對外來干涉和反對台獨分裂的堅定決心，推進祖國統一進程的必勝信心，為台灣同胞謀福祉的不變初心」，為陸方「牢牢把握兩岸關係發展主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業指明了方向」。

馬曉光針對「堅決反對和遏制台獨」字樣列入中共黨章則聲稱，「解決台灣問題，實現祖國完全統一」是中共「矢志不渝的歷史任務」，且進行了「長期不懈的奮鬥」。

他宣稱，「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。黨章作相關修正是中共對台工作「形勢和任務必然要求」，「體現了全黨的意志，反映了人民的心聲」。（編輯：周慧盈）1111026

馬曉光
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