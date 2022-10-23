中共新任政治局委員減1人至24人 胡春華出局
2022/10/23 13:10（10/23 13:40 更新）
中共20屆一中全會23日選出新任政治局、中央軍委、中央書記處成員，並通過新任中紀委常委名單。胡春華（圖）未能進入政治局受到矚目。（中央社檔案照片）
（中央社記者邱國強北京23日電）中共20屆一中全會今天選出新任政治局、中央軍委、中央書記處成員，並通過新任中紀委常委名單。除總書記習近平連任第3任及習家軍全面掌控常委，胡春華未能進入政治局受到矚目。
同時，習近平也連任第3任中共中央軍委主席，繼續掌控有「槍桿子」之稱的軍方。
根據全會公報，新任第20屆中共中央政治局委員共24人，較近幾屆來減少1人。分別為：丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、 李強、李干杰、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇。
其中，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等7人依排名順序被選為新一屆政治局常委，習近平並連任第3任總書記。
會中產生的新一屆中央書記處書記，依排名順序為：蔡奇、石泰峰、李干杰、李書磊、陳文清、劉金國、王小洪等7人。
20屆一中全會還產生新一屆中央軍委成員，主席為習近平，副主席依序為張又俠、何衛東，委員依序為李尚福、劉振立、苗華、張升民。
會中並通過新一屆中紀委常委名單，其中書記為李希，副書記依序為劉金國、張升民、肖培、喻紅秋、傅奎、孫新陽、劉學新、張福海。（編輯：周慧盈）1111023
中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委。左起為李希、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧、丁薛祥。（共同社）
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