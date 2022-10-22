中共新一屆中央委員 李克強汪洋落榜無法「留常」

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中共20大22日選出新一屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員，現任政治局常委李克強、汪洋、栗戰書、韓正不在當選名單內。（中央社製圖）

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（中央社記者邱國強北京22日電）中共20大今天閉幕，選出新一屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員。現任政治局常委李克強、汪洋、栗戰書、韓正不在當選名單內，意味4人將不再連任下屆政治局常委。

至於現任政治局常委除總書記習近平外，王滬寧、趙樂際則當選中央委員，意味著除勢必連任的習近平外，王、趙二人將有機會連任下屆政治局常委。而這也代表下屆政治局常委的更替幅度，將較外界預期為大。

李克強及汪洋未能連任中央委員，出乎不少人預料，但日前已有美媒及港媒披露，這2人將無法「入常」。

本屆政治局委員中，未能連任新一屆中央委員的現任政治局委員，除前述的李克強、汪洋、栗戰書、韓正外，還有王晨、陳全國、孫春蘭、陳希、許其亮、劉鶴、楊曉渡、楊潔篪、郭聲琨等人，總計13人未能連任。

其餘連任新一屆中央委員的12名現任政治局委員，除習近平、王滬寧、趙樂際等3名政治局常委外，還有李希、李強、丁薛祥、黃坤明，張又俠、胡春華、李鴻忠、陳敏爾、蔡奇等9人。（編輯：周慧盈）1111022