王信賢分析中共20大人事 5大判斷原則[影]

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中共20大正召開，新一屆政治局常委即將在23日揭曉，影響至少未來5年的政治格局。（中新社）

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（中央社記者張淑伶台北21日電）中共20大正召開，新一屆政治局常委即將在23日揭曉，影響至少未來5年的政治格局，已有各方消息揭露出可能的人事安排。中共研究學者王信賢分析他認為可能的人選，藉此也闡釋中共政治運作的邏輯。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受中央社採訪，談這次中共第20次全國代表大會值得關注的內容，包括人事預測、已發布的政治報告亮點以及其中涉台的重點等。

●人事安排

他表示，由於中共高層人事資訊非常不透明，在沒有特定消息來源的情況下，只能按照經驗、規則來判斷。

其中，習近平打破過去慣例，連續第3度擔任中共總書記是「99.9%確認」的事。王信賢說，這是當中共宣布10月16日開20大會議時就已經確定了的，「民主國家是開會決定事情，但在中國是事情定了才開會」。

至於政治局常委的人事判斷，他參考的5個原則是：一、七上八下（過去的傳統，現任常委67歲以下的連任、68歲以上的離任）。二、政治忠誠。三、習近平仍可能權力分享，沒有必要全部由自己人來坐所有的位子。四、有例循例。五、人選有無可替代性。

9月時，中共中央辦公廳印發「推進領導幹部能上能下規定」，這個規定有幾個標準，其中最重要的就是政治能力、政治判斷力，王信賢解讀就是「對習近平的政治忠誠」。如此看來，他認為下一屆政治局常委「八（68歲以上）不一定會下，七（67歲以下）也不見得會上」。

影片來源：中央社

綜合判斷，他認為這屆政治局常委有2到4個會離任。

應該會下：栗戰書和韓正。他們年齡分別是72歲68歲，已經達標，而且有可替代性。

可能會下：王滬寧與趙樂際。

王信賢分析，王滬寧是帶著政治任務進入常委職務的，其工作就是要去豐富「習近平思想」，並處理關於習近平歷史定位的問題。去年習近平在中共百年黨慶的講話，以及中共19屆六中全會的第三個歷史決議，基本上都已經達成這些目標。

此外，王滬寧上常委時，沒有循例接中央黨校校長，兩年前又已經從中央政策研究室主任下來，代表他就是為完成前述任務。王滬寧過去曾傳出倦勤。

至於趙樂際，王信賢認為他在過去5年中紀委書記任上沒有太大的成績，再加上喧騰一時的秦嶺別墅案與他有關。他是習近平所提拔，兩家有兩代交情，所以不好究責於他，但是不讓他續任是可能的。另有傳言指趙樂際的健康狀況不好。

誰會成為新進的政治局常委？王信賢提出丁薛祥、黃坤明和李強3人。

現任中央辦公廳主任丁薛祥可能會去接趙樂際的位子，作中紀委書記。他很熟悉紀檢體系、中共組織等，王信賢說，「習近平想對誰下手，他可能比趙樂際要早知道」。

現任中央宣傳部部長黃坤明可能會接王滬寧的位子。黃坤明是「之江新軍」、政治忠誠沒有問題，並且曾立下功勞。

習近平在2012年底接掌總書記，2013年元旦就爆發「南方週末」新年獻詞事件，王信賢說：「習近平驚覺整個宣傳和意識形態的部分，他能掌握的並不如自己所想像的。」事件沒多久，黃坤明調到中宣部當副部長，2017年當部長，其工作是幫助習近平穩住意識型態跟宣傳，包括「黨媒姓黨」等宣告都出自他手。

現任上海市委書記李強可能會接國務院常務副總理，這個位子是往後更上一層樓的歷練。很多人認為上海今年疫情封控逾2個月對李強是不利的，王信賢說，要從習近平的角度、而非民眾角度想這個問題，上海是有2500多萬人的國際大城市，長時間封控但不出大亂子，「這到底是功績還是錯誤？」更何況，黨中央表明「已經打贏了大上海保衛戰」，所以李強還是有機會入常。

此外，他認為這樣的安排可以讓上海市委書記的位子空出來，一直都在中西部歷練的重慶市委書記陳敏爾可以去填補，作為未來入常的歷練。

至於其他現任常委的去向，王信賢說，按照往例，擔任總理的要有副總理的經歷，在現任常委中，符合的就是胡春華和汪洋。其中，汪洋在過去5年在民族、涉台等議題上和習近平配合得還不錯。

他認為，中國現在幾乎是遇到改開以來最大的經濟和社會問題，一定要有全國性經濟問題治理能力的人坐這位子，目前習近平的嫡系人馬，包括李強都沒有這樣的經驗。「總理是要扛責任、當防火牆，由非嫡系的人來做是否較好？」

至於現任總理李克強，如果他不入常，就循王岐山模式，當國家副主席，保留正國級；如果入常，可能是李鵬模式，當全國人大委員長。王信賢認為，「有例循例，習近平可以減少說服成本」。

●政治報告亮點

習近平16日在中共20大開幕式上宣讀政治報告。王信賢表示，這是2018美中貿易戰、科技戰後的第一個黨代會，報告內容要放在兩大主軸的背景下去看，一是民族復興；二是美中的戰略競爭。

他分析，在習近平眼中，20大這5年是要把中國建設成「社會主義現代化強國」的第一個5年，所以非常重要；而在「邁向民族復興」和面對「百年未有之大變局」之際，此報告強調需要強而有力的領導人，為習近平的繼續執政提供合法性。

影片來源：中央社

這份報告的幾個亮點都跟中美戰略競爭有關係。譬如「科教興國與人才培養」這次被獨立提出，就是因應美中科技戰；「全面依法治國」也被獨立論述，其中提到要加快「新興領域」和「涉外」的立法，王信賢說，這就是來自美國的壓力以及因應美國的「長臂管轄」。

另外備受關注的是，過去分散在不同的分類裡的「國家安全」也被獨立出來，除了國內安全，也強調國際安全。涉及制度安全、意識形態安全、糧食安全....「這些我們抽絲剝繭來看，幾乎每個安全都在美中戰略競爭之下更加劇」。

●涉台內容重點

王信賢說，20大報告涉台內容裡，最突出的就是「反獨」加上「反外部勢力干涉」，「簡單來講，就是台灣問題鑲嵌進美中的戰略競爭裡頭，而且是重中之重」。

習近平提到「不承諾放棄使用武力」，並表示針對的是「外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動」。王信賢說，中共文件表述的「順序很重要」，此處優先講反外部勢力干涉、才講反獨，意思就是對台使用武力的原因「不是來自於台灣，而是來自外部」。

從統戰工作的角度來看，王信賢認為，接下來中共對台工作應該會讓台灣人逐漸面臨選擇：是要做走向戰爭的「台獨分子」、還是所謂的「愛國力量」，但這些都會是出於中共方面的定義。（編輯：朱建陵）1111021

影片來源：中央社