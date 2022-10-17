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中共20大涉台報告未達600字 學者：2002年來篇幅最少力度卻最大

2022/10/17 16:49（10/17 17:27 更新）
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中共總書記習近平（前）在16日的20大報告回顧涉台議題，提及「新時代解決台灣問題的總體方略」並強調堅決反對台獨與外部勢力干涉。（美聯社）
中共總書記習近平（前）在16日的20大報告回顧涉台議題，提及「新時代解決台灣問題的總體方略」並強調堅決反對台獨與外部勢力干涉。（美聯社）
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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天表示，20大的報告涉台內容不到600字，是自2002年中共16大以來篇幅最少的，但卻是力度最大的談話。

由政大國關中心、台大政治系主辦，政大東亞所、台大社科院協辦的「解讀『二十大』政治報告」座談會17日在台北舉行。專家學者針對20大報告涉台、經濟、外交與軍事等方面作出解讀。

張五岳指出，20大儘管涉台報告內容不到600字，但因涉及中共總書記習近平的權力基礎、歷史使命與行事風格，讓這次的報告成為力度最大的談話。

他說，下一步要看閉幕當中黨章的修訂。現在對台仍只有「完成祖國統一」，需觀察有沒有進一步當作黨的歷史使命來看待。

張五岳指出，未來5年內，習近平很難以和平方式完成統一，除非碰觸紅線，也不會以武力方式統一台灣。但是，可以預期北京會推動兩岸統一的歷史進程，讓統一問題不再是口號宣示，而是需要化成具體步驟的做法。

他分析，中共會強化武力準備以防範台獨、抵禦外部勢力介入，以及迫使台灣走向談判桌。另外，也會透過主場優勢與單邊作為持續促融。

外交方面，20大報告中未提到20年來黨代會都會提到的「戰略機遇期」，反而提及的是「戰略機遇與風險挑戰並存」。

台大政治系副教授唐欣偉表示，上次19大報告提到和平與發展還是世界主流，但是這次的報告沒有這句話。在目前緊繃的美中關係與俄烏戰爭下，很難說當前大勢是和平發展。

他進一步指出，對於中共而言，「不要讓其他的事情來妨礙我發展」這是戰略機遇，但現在已經有明確足以妨礙中國的強大外力出現了。從中理解，北京有所意識因而不再用這個詞彙。

在經濟方面，中華經濟研究院第一研究所研究員兼所長劉孟俊指出，這次的20大報告中，經濟戰略突出重視實體經濟，但也有許多方面沒有明確講清楚，如「全國統一大市場」與「共同富裕」。

劉孟俊表示，20大後還要觀察中共如何面臨4大經濟挑戰，包含「龐大的金融債務風險」、「推動經濟成長的作為不明確」、「人口紅利減少與人口結構老化」，以及「中共更多的介入民營企業」。

軍事方面則由台大政治系副教授陳世民解讀。他說，20大報告提到「要發展人民戰爭戰略戰術，打造強大戰略威懾力量體系」，這句話是過去沒見到過的，戰略威攝體系指的就是核子武器。

陳世民指出，中國很明顯在加速核武力量的建設，以往是重質不重量，現在是強調質量並進的建設。（編輯：周慧盈）1111017

由政大國關中心、台大政治系主辦，政大東亞所、台大社科院協辦的「解讀『二十大』政治報告」座談會17日在台北舉行。專家學者針對20大報告涉台、經濟、外交與軍事等方面作出解讀。中央社記者呂佳蓉攝 111年10月17日
由政大國關中心、台大政治系主辦，政大東亞所、台大社科院協辦的「解讀『二十大』政治報告」座談會17日在台北舉行。專家學者針對20大報告涉台、經濟、外交與軍事等方面作出解讀。中央社記者呂佳蓉攝 111年10月17日
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