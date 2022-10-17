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習20大報告關鍵字 安全及鬥爭出現次數大增

2022/10/17 13:38
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（中央社台北17日電）中共總書記習近平16日在20大發表報告，分析其關鍵字，安全出現50次、17次提到鬥爭，自由則僅出現一次；學者認為，這則報告的基調是以「鬥爭」取代改革，「安全」取代開放。

習近平16日在北京召開的中共第20次全國代表大會開幕式上發表政治報告，口頭報告約2小時，據會後書面全文，「安全」一詞出現50次、「鬥爭」出現17次、「改革」開放4次，「自由」則僅出現一次。

自由亞洲電台報導，20大會議的主題是「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」。但習近平在報告中，僅4次提及「改革」，而「安全」出現50次，「鬥爭」出現17次。

對此，獨立學者溫志剛說，這份報告談改革開放僅幾次，確實很少，主要用自信自強，守正創新這八個字取代了改革開放。從嚴格意義上講，鬥爭和安全包含在所謂自信自強，守正創新，「鬥爭」似乎取代了改革，「安全」取代了開放。

自由亞洲電台引述資深媒體人洪林則認為，政治安全可能是中共現在唯一最關心的領域。如何保障其執政地位不受損害是習近平唯一的方向，也是黨內唯一達成共識的。

香港明報報導提到除「安全」、「鬥爭」等用關鍵字出現的頻率較19大報告有所提高外，「改革」、「市場」等用則較上一屆減少，在宣讀版中出現共10餘次；19大時，「改革」、「市場」2詞在報告中合共出現超80次。

明報指出，此外，19大報告提到全黨要牢牢把握社會主義初級階段這個基本國情，「以經濟建設為中心」；這一說法在20大報告中未再出現，而是提到面對「新時代新征程」，此刻起中共的「中心任務」，就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第2個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

另在涉及台灣議題方面，完整版報告提及宣讀版中未出現的「和平統一、一國兩制」，以及一個中國原則和「九二共識」。19大時，習近平向大會進行超過3小時的報告中，4度提到「九二共識」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111017

習近平
紐時：官方大肆宣傳中共20大 民間噤若寒蟬 中共20大後 專家：習近平要操心經濟問題
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