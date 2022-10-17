紐時：官方大肆宣傳中共20大 民間噤若寒蟬

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（中央社台北17日電）中共20大16日揭幕，官方大肆宣傳迎接這次大會勝利召開替總書記習近平拚3連任鋪路，不過「紐約時報」（The New York Times）觀察，官方宣傳越賣力，民間卻沒有浮現同感喜慶的氣氛。

報導說，16日上午北京市中心，車流稀少，數個大型購物中心的戶外LED螢幕，原本經常播放新聞，如今卻一片黑屏甚麼都沒有，商場保安說，從前一天起螢幕就關了，他也不知道原因，原本還期待會轉播20大現場。

在中國因審查嚴密，民眾擔心發表偏離官方觀點的言論會遭到報復，政治幾乎從來不是公開討論的話題，今年北京和全國各地的氣氛更加沉默，因20大會議期間當局更加強全面控制。

20大揭幕的前幾天，北京城裡到處都是警察，通往市中心的幾條幹道，絕大多數不准汽車、單車和行人進入，甚至還會被攔檢，13日的四通橋事件後，當局的維安部署更嚴密。

北京市民似乎刻意迴避討論20大，民眾表示，大家對政治陷入諱莫如深的狀態，不太談政治，也不太願意被政治所裹挾，過去老說北京計程車大爺特別愛聊政治，現在都不聊了。

紐時記者在朝陽區的公園裡找採訪對象談談20大，總算有個人同意受訪但他的女兒反對，還要求刪除訪談錄音，隨後來了5個警察查核記者身分，並詢問他來公園的目的。

至於在網路世界裡，大會官方宣傳與公眾相對沉默之間的對比更鮮明。

雲南警方和上海消防部門的官方微博分享職員認真觀看20大開幕直播的照片，但普通社群媒體用戶分享想法的空間遭受嚴格限制，在熱門論壇百度貼吧，鍵入習近平螢幕卻出現檢索錯誤的字樣。

在百度搜索引擎，有個網友詢問「總書記多久換屆一次？」，沒有任何人回覆。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111017