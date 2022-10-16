習近平20大提一中原則九二共識 涉台內容一次看

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中共20大16日開幕，完整版報告涉及台灣議題，談及新時代黨解決台灣問題總體方略、「和平統一、一國兩制」，以及一個中國原則和「九二共識」。（中新社）

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中共20大的完整版報告涉及台灣議題，談及新時代黨解決台灣問題總體方略、「和平統一、一國兩制」，以及一個中國原則和「九二共識」。

同時，完整版的報告也強調心靈契合，反台獨與外部勢力、不放棄使用武力。

中共總書記習近平稍早做完20大的口頭簡短版報告。在展望的部分，習近平宣讀的口頭報告簡短版未提及「一個中國原則」、「九二共識」，但完整版的報告則有。

對比19大，當時習近平向大會進行報告，在超過3小時的報告中，4度提到「九二共識」。

以下為習近平20大論述對台工作的談話內容：

解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。我們堅持團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反「獨」促統。偉大祖國永遠是所有愛國統一力量的堅強後盾！

兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！（編輯：吳柏緯）1111016