華府智庫：中國是否武力攻台是極為困難選擇

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（中央社台北11日電）華府智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻最新分析，中國是否武力攻台是極為困難選擇，這涉及戰爭結果的不確定性、中國是否認為自己會超越美國令美國放棄台灣，及台灣是否追求獨立等。

美國之音今天刊登史汀生研究中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻（Yun Sun）的評論文章。

孫韻指出，在可見的未來，中國大陸、美國、台灣三方國內政治的變化，將會掀起新一輪台海博弈。

中共總書記習近平預料將在中共20大獲得第3個任期，開啟中共執政歷史的新時代，習近平對台灣總體方針作出怎樣的表述，很大程度決定了未來兩岸的發展。

台灣將於11月舉行九合一地方選舉，展示民進黨在台灣地方縣市獲得多少民意支持，而此次選舉也將為2024台灣總統選舉埋下伏筆。

按目前情勢，民進黨很可能在2024年再次贏得總統選舉，成為歷史上同一政黨連續3屆贏得總統選舉。如果現任副總統賴清德贏得總統選舉，普遍預期他將在兩岸關係、台灣地位等議題上採取更激進的政策。

美國參議院外交委員會已通過「2022年台灣政策法」，整個法案或其中一些內容有望在未來成為美國立法。今年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，美國國會議員訪台代表團接踵而至，2023年新一屆國會宣誓就職後，有望掀起新一輪美議員訪台。

由於中國大陸對台灣壓力層層加碼，美國政界對於放棄戰略模糊，甚至放棄一中政策的聲浪不斷高漲。在可見的未來，美國對台政策很難維持現狀。

即便中國大陸仍然將和平統一作為最優先選項，已經偏離台灣堅決抵制一國兩制的民意。只要美國仍然承諾保證台灣安全，台灣有條件拒統。

孫韻指出，中國是否武力攻台是「極為困難的選擇」，目前美國的軍事介入及戰爭結果的不確定性，仍然是遏止中國大陸對台動武的最大因素。即便習近平希望統一台灣作為自己的政治遺產，但中國領導人必然認識到，如果武統台灣失敗，台灣獨立，勢必影響中共政權的穩定與合法性。

即便中國大陸窮盡其資源取勝，所要付出的政治及經濟代價，未來經營台灣的挑戰，都是不可想像的嚴重後果。

此外，如果中國仍然相信美國國力的相對衰弱和自己的崛起最終會迫使美國放棄台灣，令台灣才有與中國大陸談判的動機，則中國最好是等待和平統一的條件成熟。

事實上很多中國專家認為，美國在台灣問題上正在採取類似在烏克蘭問題上刺激俄羅斯的戰略，就是如果美國能夠迫使中國動武，便能破壞中國崛起，專家們認為中國要避免跌入這陷阱。

不過，如果台灣主動追求獨立，中國大陸必然會失去主動性而不得不使用武力。中國大陸2005年通過的「反分裂國家法」明確規定了動武的條件，包括發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變。如果這情況發生，中美很難避免發生武裝衝突，核戰爭也非完全不可想像。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111011