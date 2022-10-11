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邱國正：中共無人機越界 國軍視為第一擊

2022/10/11 14:41（10/11 15:18 更新）
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國防部長邱國正11日在立院備詢指出，現在中共無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體（越界）當作第一擊界定。中央社記者趙世勳攝 111年10月11日
國防部長邱國正11日在立院備詢指出，現在中共無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體（越界）當作第一擊界定。中央社記者趙世勳攝 111年10月11日
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（中央社記者范正祥台北11日電）國防部長邱國正今天指出，以前界定打飛彈、砲彈為第一擊，但因為中共在改變，現在無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體（越界）當作第一擊界定。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委鄭正鈐今天質詢聚焦國家安全防衛議題，有關第一擊的概念，邱國正指出，第一擊改變是因為中共也在改變，以前界定打飛彈、砲彈為「第一擊」，現在中共無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，因此把無人航空器實體（越界）當作第一擊界定，雙方都在調整，並沒有想要重大改變。

有關義務役役期調整、延長多久、何時宣布等等，蘇貞昌重申，役期宣布關係到很多部會，也牽涉到人民的工作、就學，還有其他種種方面，「所以必須各部會大家講好了、一致了，要怎麼樣子做、要多長，這要談好」，不是國防部一個部的事。

對於部分立委質疑邱國正「不敢回答」、「不願回答」義務役役期調整的內容，蘇貞昌幫邱國正解釋說，還沒談好以前，國防部長不可能這樣講什麼時候宣布。

邱國正答覆，有關役期調整的問題，還在研議中，但如果今年宣布，不管今年幾月宣布，哪怕是今年1月到12月宣布，也要等到後年元旦才能實施。

另外，鄭正鈐也質詢，當部隊人員數量還不夠時，在什麼樣的情況之下會動員到後備軍人，邱國正回應指出，動員的問題「我們一直是避免戰爭」。

有關外界解讀美國正在立法中的台灣政策法，有各種不同訊息，會不會如部分外媒報導所稱，台灣會變成「巨大武器庫」，台灣要非常小心。邱國正回應指出，台灣政策法還沒通過，就算通過，也不會淪為那樣。（編輯：郭無患）1111011

圖為軍聞社公布金門官兵以干擾槍反制中共無人機。（軍聞社提供）
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