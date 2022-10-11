國慶日共機擾台 邱國正：這不叫挑釁怎樣才叫挑釁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國防部長邱國正11日表示，兩岸情勢的確嚴峻，他過去在軍中服務多年，這是前所未有的。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北11日電）兩岸是否已經瀕臨戰爭邊緣，國防部長邱國正今天表示，兩岸情勢的確嚴峻，他過去在軍中服務多年，這是前所未有的；8月初後，中共聯合軍演頻次都較以往大很多，到目前中共各型機艦在台海周邊戰備警巡都沒停過。

總統蔡英文昨天在國慶演說中提到，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可接受的維持台海和平穩定方法。前立委郭正亮在新聞談話節目中評論說，現在兩岸已經瀕臨戰爭邊緣了，所以蔡總統直接講到和平才是最好的選項。

對於兩岸是否已經瀕臨戰爭邊緣，邱國正今天在列席立法院施政總質詢前接受媒體聯訪表示，兩岸情勢的確嚴峻，他過去在軍中服務多年，這是以前從未有的，但這是他的個人看法，對郭正亮的講法沒有評論。

至於中國大陸國台辦發言人馬曉光表示，蔡總統的國慶演說是在渲染大陸威脅。邱國正指出，國軍不做評論，只做事實呈現。8月初以來，中共不但聯合軍演，且頻次都較以往大很多，到目前為止，中共仍以戰備警巡名義，各型機艦在台海周邊都沒停過。

邱國正表示，如果中共認為這不叫挑釁，那怎樣才叫挑釁。他認為兩岸雙方，尤其台灣應儘量克制，避免爭端，避免升高緊張情勢，對此國軍很努力。至於解放軍有沒有努力，他不知道，但就事實呈現來看，在昨天這樣的平和時段都還有20多架共機在台海周邊繞，且每天保持4到6艘以上的共艦在台海周邊；這就讓各界來評斷。

有關兵役延長何時上路，邱國正指出，此事涉及跨部會，國防部已完成整體規劃，但有些部會可能還要斟酌，因為兵役延長牽涉很廣，茲事體大，所以要詳細評估後再公告。

邱國正表示，由於相關公告要一年才生效，所以期望在年底前能夠公告，如果拖到明年公告，就要等到後年才生效。他希望不要延宕太久，以免各界猜測徒增紛擾。（編輯：郭無患）1111011