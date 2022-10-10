前總長李喜明美媒受訪 指共軍犯台只是時間問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）前參謀總長李喜明本週在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）談到台海問題時直言，共軍犯台「已非會否，而是何時的問題」。

台海緊張持續加劇，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，挑起美中台敏感神經，北京事後展開大規模軍演。

「60分鐘」記者史塔爾（Lesley Stahl）問李喜明，是否認為台灣最需要的是如同烏克蘭抵抗俄國入侵時所取得的刺針、標槍飛彈，而非軍艦、戰機等大型軍備時，李喜明直言「是的，實情就是如此」。

李喜明還說台灣迫切需要這類武器，但卻不在西方最優先供應的順位。當史塔爾問台灣軍方這些年是否浪費時間於籌購大型軍備時，李喜明答「我相信是，但我們已無時間可浪費」。

史塔爾問李喜明是否想仿效烏克蘭，將平民編為志願軍。李喜明回答「如果烏克蘭能做到，台灣為何不能？我正試圖說服更多人，這很重要，因為這是嚇阻的象徵，要有決心」。

儘管中國大陣仗對台軍演，「60分鐘」記者史塔爾（Lesley Stahl）發現，許多台灣人並不像李喜明那樣緊張。接受史塔爾訪問的台灣民眾一遍又一遍地告訴她，這類軍演「沒什麼大不了」。

儘管全球大多認為中國入侵台灣可能迫在眉睫，但民調顯示，大多數台灣人認為短期內不太可能發生。

CBS報導認為讓台灣民眾老神在在的其中一個重要原因，是台灣強大的製造業。台灣是科技巨頭，尤其半導體領域。事實上，台灣是全球最薄微晶片的唯一來源，且幾乎全由台積電所生產。

台積電創辦人張忠謀解釋有些台灣人認為這些晶片可以保護他們免受共軍攻擊的原因。

他告訴史塔爾：「他們或許認為，我們公司向全球提供許多晶片，從而別人可能會避開對台攻擊。如果經濟福祉是他人首要之務，我認為他們會避免攻擊。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

史塔爾追問「但如果他人優先要務是入侵台灣，把你們的公司在『一個中國』的框架下內國有化呢」張忠謀直言「如果發生戰爭，我的意思是，它會被摧毀。一切都將毀滅。」

CBS的報導指出，即使沒有軍事入侵，北京也在壓迫台灣。出身南部的立委王定宇表示，中國一天對台的網路攻擊達2000萬次，此外還透過一系列禁令不讓台灣的農漁產外銷對岸，打擊南部農漁民。（譯者：劉文瑜、陳亦偉）1111010