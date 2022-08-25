國防部：112年度預算重點在發展不對稱戰力

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圖為海軍銳鳶無人機飛行展示，銳鳶無人機配備整合型光電酬載，具備長滯空飛行，即時資訊影像傳輸等特型，可強化聯合監偵作業機制及不對稱作戰戰力。（中央社檔案製片）

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（中央社記者游凱翔台北25日電）112年度國防預算4151億元。國防部今天表示，中共近年不斷擴大針對性軍事活動，除編列預算滿足人員維持支出，重點將續推機艦國造、提高裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，發展不對稱作戰。

國防部下午發布新聞稿表示，行政院核列民國112年度國防部主管歲出預算新台幣4151億元，較111年度法定預算增加475億元，成長約12.9%。

上開經費若加計新式戰機（F-16V Block70）及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億元，合計達5234億元，較111年度相同基礎增加677億元；若連同非營業特種基金629億元，整體國防預算共5863億元，占GDP比率約為2.4%。

國防部指出，國防預算的籌編，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求、兵力整建計畫及政府財政等面向。

國防部說明，面對中共近年不斷擴大針對性軍事活動，常態化運用軍艦、軍機，襲擾台灣周邊海、空域，國軍秉持備戰而不求戰、以實力捍衛國家安全原則，除編列預算滿足人員維持支出，並置重點於持續推動機艦國造、提高裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，發展不對稱作戰，以加速國防建設，建構可恃防衛力量。（編輯：林興盟）1110825