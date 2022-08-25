112年預算規模史上最大 少子女化、國防經費攀新高

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明年度預算規模史上最大，還債金額是22年新高，且少子女化對策經費1088億元、教育經費3488億元、長照經費649億元、住宅經費358億元都是史上最高。（主計總處提供）

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（中央社記者賴于榛台北25日電）行政院長蘇貞昌今天說，明年度預算規模史上最大，還債金額是22年新高，且少子女化對策經費1088億元、教育經費3488億元、長照經費649億元、住宅經費358億元都是史上最高；整體國防總預算5863億元，也創下歷史新高。

行政院會今天通過112年度中央政府總預算案，歲入編列新台幣2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，差短1626億元，債務還本為1110億元。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，近年來經濟成長帶動稅收增加，政府也嚴守財務紀律，強化整體債務控管，從2018年起，已經連續4年，歲入、歲出賸餘數都超過1000億元，積蓄的財政能量，得以支撐國家未來發展。

蘇貞昌說，明年度預算有3個特色，一個是歲入、歲出預算數都較今年大幅成長，規模是史上最大，且明年編列的還債經費1110億元，是22年來最高，預計到明年底，累計債務未償餘額占比31%，將較今年再減少0.8個百分點。

（主計總處提供）

第二是照顧民眾、壯大台灣，蘇貞昌表示，明年度總預算與前瞻建設第4期特別預算中，少子女化對策經費達1088億元，較今年成長280多億元，成長35%；教育經費3488億元，較今年增加220多億元；長照經費649億元、住宅經費358億元，每一項都是史上最高的預算，充分展現政府從小顧到老的決心。

為持續推升經濟發展動能，確保台灣能在疫情後繼續向前邁進，蘇貞昌說，明年度公共建設預算近6000億元，較今年度大幅增加近1460億元，成長32%；科技發展預算規模也達1777億元，較今年增加180多億元。

蘇貞昌說，為守護國家安全，明年整體國防總預算規模達5863億元，創下歷史新高，較今年增加716億元，成長13.9%。

另外，為促進永續發展，持續朝2025淨零碳排目標努力，他表示，明年政府編列682億元推動淨零轉型，較今年增加近300億元，成長77%。

至於第三個特點，蘇貞昌說，為促進地方均衡發展，明年度中央加碼挹注地方，對地方整體協助財源達5773億元，較今年增加610多億元，比2016年總統蔡英文剛上任時，足足增加1550億元之多，部分用於對國中小冷氣電費與維護費、偏鄉學校中央廚房維運費的全額補助。

蘇貞昌也要求，前瞻第4期特別預算納編個案計畫書要在一週內報政院核定，而面對立院新會期，各部會首長務必掌握各項施政計畫及預算編列，對外清楚論述，避免預算遭凍結。（編輯：謝佳珍）1110825