112年度再撥補450億 勞保基金延後破產

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）行政院會今天通過112年度中央政府總預算案，其中勞保基金撥補金額再增加，高達新台幣450億元，勞動部長許銘春今天說，感謝政院每年持續撥補，維持勞保財務的穩定度。

根據勞保精算報告，勞保基金潛藏破產危機，但由於政府撥補及近年的勞動基金投資績效佳，破產年限從原本2026年延後至2028年。

許銘春日前表示，已爭取行政院預算盼明年能繼續撥補勞保基金，有信心金額會比今年的新台幣300億元更高，行政院會今天也通過112年度中央政府總預算案，確定將撥補450億元至勞保基金。

對於政府撥補，許銘春今天也說，感謝行政院每年持續對勞保基金的撥補，維持勞保財務的穩定度，且撥補金額逐年增加，展現政府照顧勞工決心。

行政院過去已經三度撥補勞保基金，從2020年的200億元、2021年的220億元到今年的300億元，明年總預算撥補金額達450億元，再度創下撥補金額新高。（編輯：陳清芳）1110825