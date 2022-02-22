退休金準備 調查：6成民眾近40歲開始規劃

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）根據投信投顧公會調查，有6成民眾在38歲至40歲左右開始準備退休金，最理想退休開銷介於每月3萬至5萬元；最令人驚訝是20至29歲年輕人，有近5成受訪者認為1萬至3萬元就夠用，明顯低估退休金準備。

有鑑於數位理財與普惠金融漸趨成熟，以及台灣將在2025年邁向超高齡社會，為了解國人當前對共同基金的投資態度、勞退新制自選平台的參與意願以及環境、社會、公司治理（ESG）對民眾投資決策的影響，投信投顧公會委託台北醫學大學管理學院副院長蕭育仁、國立中山大學財務管理學系教授蔡維哲於去年12月進行有關共同基金投資問卷調查，計收集1220份有效問卷。

關於民眾退休理財現況，結果顯示受訪民眾認為應該開始準備退休金的年齡中位數為40歲，平均數為38歲，國人開始進行退休準備有明顯年輕化趨勢，同時已有6成的民眾開始準備退休金，主要還是透過儲蓄（75%）、股票（69%）和個人保險（61%）進行規劃，共同基金與指數股票型基金（ETF）只各占1/3，其中年紀越小越偏好ETF，年紀越大則偏好共同基金，且以固定收益型基金為主，選擇投資工具有偏向保守現象。

透過這次的調查，蕭育仁說，結果最讓人意想不到的是20歲至29歲的年輕人，竟然覺得未來退休金每個月只需1萬至3萬元就夠，這顯然低估了退休金需求。

蔡維哲表示，調查結果，每個月的理想退休生活開銷最多民眾認為介於3元萬元至5萬元間，如果根據主計處公布資料去換算退休所得替代率，則至少要達到2020年全體受僱員工每月總薪資平均5.4萬元的6成以上。

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蔡維哲指出，此次調查20歲到29歲的族群，認為理想退休生活開銷是介於1萬至3萬元的比例高達近5成，此區間不足於應付未來的實際開銷，明顯低估了退休金準備；20歲至29歲有48%的受訪者、30至39歲族群有40%的受訪者表示沒信心達到理想退休生活，其主要原因是擔心收入不穩定、目前資金不足，無法儲蓄以及擔心未來醫療的龐大支出。

蔡維哲建議，青壯族群應該盡早進行退休理財規劃，舉例來說，以25歲年輕人，每月提撥6000元作為退休投資規劃準備，假設年平均報酬率為4%至6%，到65歲退休時可以存下700萬到1200萬元，以最新2020年國人的平均壽命為81歲計算，假設年平均報酬率為2%，16年的退休生活期間，每月的生活費就可達到3萬元至5萬元之間，因此只要提早開始準備，確實是可以有系統，逐漸達成理想退休目標，所以政府與相關金融業者應該可以更積極協助民眾提早布局退休規劃，基富通的好享退平台模式就是一個很好的例子。（編輯：楊凱翔）1110222