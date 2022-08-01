勞動基金6月單月賠2144億元 虧損幅度史上第2大

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勞動部公布今年1至6月勞動基金運用情況，6月單月收益數為負新台幣2144.8億元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布今年1至6月勞動基金運用情況，6月單月收益數為負新台幣2144.8億元，為史上單月第2大虧損幅度；預估7月下旬出現反轉，累計1至7月的收益數可望回升約3成。

勞動部勞動基金運用局公布整體勞動基金截至6月底止，累計規模為5兆4010億元，累計1至6月底投資收益負4455.9億元，未年化收益率為負8.69%。

根據基金運用局統計，若以單月來觀察，史上最大虧損幅度是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生的2020年，當年3月單月收益數為負3198.2億元；今年6月單月負2144.8億元則是排名史上單月第2。

其中，新制勞退基金規模為3兆4328億元，收益率負8.79%；舊制勞退基金規模為9963億元，收益率負10.21%；勞保基金規模為7720億元，收益率負9.13%；就保基金規模為1512億元，收益率1.91%；勞職保基金規模為335億元，收益率0.13%；積欠工資墊償基金規模為152億元，收益率負2.18%。

受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4329億元，收益率為負8.31%；受行政院農業委員會委託管理農民退休基金規模為56億元，收益率為負3.73%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年上半年非常難熬，短期波動還是會遇到，但基金要看長期投資，若以勞退基金來看，近3年成長是9點多%，近10年則約6%，長期收益是穩健的。

劉麗茹強調，就機構而言，布局是必須的，如勞退新制一年淨增加平均約1800億元，資金最怕是閒置，不能因為漲或跌就不投資，尤其6、7月就是逢低布局的時機。

劉麗茹進一步說明，7月中旬股、債市一直跌，到7月下旬就反彈回升；預估7月基金收益會回升，回升1/3是可以期待的，約1300億元左右。

劉麗茹強調，市場不是V型反轉，不太認為能快速1、2個月就回來，期待下半年整理回復，「像重病要休養」，仍然會尋找基本面好、展望佳、殖利率好的物件來投資。（編輯：管中維）1110801