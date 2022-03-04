勞退新制分紅673萬戶獲逾萬元 入帳查詢管道看這裡

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勞工4日起可在退休金個人專戶查詢去年度新制勞退基金收益分配狀況。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）勞動部勞保局今天說，去年度新制勞退基金運用收益總計新台幣2836億8469萬餘元，收益分配今天起揭示於勞工退休金個人專戶，勞工可查詢分配狀況，約有673萬戶獲逾1萬元。

新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益則由勞保局辦理分配至勞退新制個人專戶。根據勞保局統計，參與收益分配的退休金個人專戶約1225萬戶，但帳戶內的錢必須等到勞工滿60歲才請領得到。

勞動部勞保局今天發布新聞稿指出，110年度新制勞退基金運用收益總計新台幣2836億8469萬餘元，收益率為9.6567%，收益分配金額今天已經揭示於勞工退休金個人專戶，提供勞工朋友查詢。

勞保局表示，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額都不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有差異，因此每名勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

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不過，根據勞保局統計，這次參與收益分配的退休金個人專戶約1225萬戶，其中逾半數勞工分配金額超過1萬元，約673萬戶，超過2萬元者約470萬戶、介於2萬至5萬元者約321萬戶、超過5萬元者約149萬戶。

勞保局表示，勞工可利用多元管道查詢收益分配金額，今天起可使用自然人憑證或健保卡卡號加戶口名簿戶號上勞保局網站「e化服務系統」查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」（Android、iOs）查詢，也可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。（編輯：郭諭儒）1110304