勞動基金1月虧1095億 收益率負2.23%

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部勞動基金運用局今天公布今年截至1月的勞動基金運用績效，全球通貨膨脹引起各國升息壓力、金融市場震盪下跌，今年1月勞動基金虧損新台幣1095億元、收益率為負2.23%。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今天下午接受媒體聯訪指出，全球通貨膨脹影響引起各國升息壓力，金融市場已經3年多頭，一旦有風吹草動就容易受影響，因此勞動基金今年1月收益不太好。

根據資料，整體基金截至今年1月底止規模為5兆1474億元，投資虧損1095餘億元，未年化收益率為負2.23%。

劉麗茹說，1月份全球通貨膨脹持續升高，美國聯準會升息在即，加上地緣政治衝突，大幅增加全球金融市場的波動，1月份不論是股市、債市，不管台股或是國際盤都是下跌，2月份尤其受到戰爭因素，2月市場震盪比1月更高。

不過，劉麗茹強調，1、2個月不好，不代表一整年都不好，目前看來應是先苦後甘，今年第一季有很大的挑戰跟壓力，但之後情況應會好轉。

劉麗茹也舉數據強調，整體勞動基金近10年平均報酬率為5.85%，近5年平均報酬率則為7.09%；在國內自營股票投資方面，截至民國110年底平均收益率1年為30.55%、3年為31.10%、5年為22.47%、10年為17.71%，優於同期台股23.66%、23.27%、14.51%、9.93%，勞動基金長期績效表現仍然穩健。

另外，勞動基金去年全年獲利新台幣4511.1億元、收益率為9.65%，若單以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，去年全年收益數為2836.8億元、收益率為9.66%，以可參與分配的新制勞退帳戶1225萬戶來估算，平均每名勞工可以分紅2.3萬元。

不過，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額都不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益並不相同。

依據勞保局規劃，勞退新制分紅預計3月初入帳，勞保局目前正作業中，屆時勞工可以到個人專戶查看，但帳戶內的錢必須等到勞工滿60歲才能請領。（編輯：張雅淨）1110301