公務員退撫新制擬採確定提撥 設個人帳戶年資可攜

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（中央社記者陳俊華台北31日電）112年7月後的新進公務員將採用退撫新制。銓敘部長周志宏表示，目前規劃新制採「改良式的確定提撥制」，除強制提撥外也可自願提撥，並有更多投資組合，讓公務員可依個人意願選擇。

為建構具社會安全觀的退休照護體系，考試院依公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，中華民國112年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之。

銓敘部及教育部在28、29日合辦公務人員及教育人員場次的「112年新進公教人員退撫制度座談會」，盼藉由直接溝通方式，釐清疑慮並彙整各方意見，作為未來建立新進公教人員全新退撫制度政策規劃的參考。

銓敘部指出，現行退撫制度，面臨退撫基金採不足額提撥，累積財務缺口、人口結構快速高齡化及少子化，給付年限延長、退撫基金成長有限，支領退休給付人數快速累積、退撫基金收支失衡情形嚴峻，政府財政負擔沉重等問題。

銓敘部說，現職人員是採「確定給付制」，政府將確保退撫基金永續、沒有二次年金改革問題。根據銓敘部規劃，新進人員將採「確定提撥制」，與退撫基金脫鉤，並建立多層次年金，包括第一層的保險基礎年金，加上第二層的職業退休年金。

根據銓敘部規劃，強制提撥部分，參照現職人員提撥費率採15%，其中個人自付35%、政府負擔65%；自願增額提繳部分，最高上限則為5.25%，強化適足退休保障。

另外，新制將設置個人退休金帳戶，讓財務獨立自主，在職提撥累積期，公務人員可自選投資組合，擬分為保守型、穩健型及積極型，如果選擇保守型投資組合，也設有最低保證收益。且退休年資可攜，以促進公私人才交流；政府對公務員的照顧義務及公法上的職務關係不變。

至於退休條件與現行制度相同，將可依公務員個人專戶累積的總金額，採攤提給付、定額給付或是保險年金等3種方式擇一領取。

因112年7月1日後新進人員不再參加退撫基金，除年金改革後調降所得節省費用，將持續全數挹注基金外，銓敘部將採提高基金收益、積極協調財主機關同意政府編列預算，逐年撥款補助退撫基金，並明確入法。

周志宏30日向中央社記者表示，新制採用「改良式的確定提撥制」，一般人認為跟勞退制度一樣，但因為有參考私校退撫制跟勞退新制，因此設計有所不同。例如新制有更多投資組合，可讓公務員依個人意願選擇；除了強制提撥部分，也有自願提撥，並搭配稅賦優惠的配套機制。

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周志宏說，新制同時要兼顧公務員跟國家間的職務關係，政府對公務員有照顧義務，因此撫卹、因公傷病等要提前退休，或是有關因公死亡等，「撫卹方面的照顧，至少會比照現行制度」，不會減損。

周志宏表示，銓敘部只是初步規劃方案，還要經過座談會及跟各機關討論後才會定案，陸續都在收集意見，預計農曆新年前會把草案送到考試院審查，希望在立法院下會期開議前提出。（編輯：趙蔚蘭）1101231