勞動基金炒股案 游迺文一審判刑9年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北19日電）勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局前組長游迺文等12人。台北地院今天依違反證交法判游迺文9年徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，寶佳集團執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人自民國108年5月下旬起，謀議炒作遠東百貨公司股票，將股價拉抬後，109年5月至7月間計劃賣出股票套利，但售出數量不如預期，便聯繫游迺文企圖利用勞動基金接手獲利。

檢方查出，游迺文109年8月間在台北市某家私廚接受招待，享用昂貴餐飲後，同時要求下屬及透過證券業者以高於設定價格買進遠百股票，涉嫌操縱股價，讓寶佳等公司得以出脫手中的遠百股票獲利。

北檢於109年底展開4波搜索、約談行動，約談多名涉案人員，檢察官訊後聲押禁見游迺文獲准。勞動部也將游男記2大過免職。勞動基金運用局局長蔡豐清也遭到撤換。

台北地檢署去年2月間依貪污治罪條例、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產等罪嫌，起訴游迺文等12人。（編輯：唐聲揚）1110819