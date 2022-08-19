勞動基金炒股案偵審大事記
2022/8/19 10:25（8/19 10:54 更新）
前勞動部組長游迺文（中）、寶佳執行長唐楚烈（左）、復華投信投資長邱明強（右）等人涉及勞動基金炒股案。（中央社檔案照片）
（中央社記者林長順台北19日電）勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局前組長游迺文等12人。台北地院今天依違反證交法判游迺文9年徒刑，可上訴。
以下為全案大事記：
--民國109年11月26日，檢廉獲報，游迺文涉嫌接受高價餐飲後，指示證券公司以勞動基金帳戶操控特定公司股價，並有不明財產逾新台幣900萬元。台北地檢署指揮廉政署兵分3路搜索，並約談游男到案，訊後聲押禁見獲准。
--109年11月27日，檢廉兵分5路搜索，拘提寶佳集團投資主管邱裕元到案，訊後諭令30萬元交保。
--109年12月10日，檢廉第3波偵查行動，兵分5路，搜索復華證券信託公司等地，並約談寶佳公司執行長唐楚烈、邱裕元、復華公司投資長邱明強、基金經理人劉建賢等人到案說明。
--109年12月24日，檢廉發動第4波搜索，並約談群益投信資產管理部專業副總經理謝志英，訊後諭令200萬元交保。
檢廉發動第4波搜索，約談群益投信資產管理部專業副總經理謝志英（中），訊後諭令200萬元交保。（中央社檔案照片）
--110年2月8日，台北地檢署依貪污治罪條例違背職務收受不正利益、圖利罪、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產等罪嫌，起訴游迺文等12人。北院裁定繼續羈押禁見。
--110年3月12日，台北地方法院首度開庭，游迺文否認犯罪，表示遠百股票原本就是勞動基金的購買標的，投資選股都是討論後決定。
--110年8月15日，台北地方法院裁定游迺文500萬元交保並限制出境、出海。
--111年8月19日，勞動基金炒股案，台北地方法院依違反證券交易法等罪判處游迺文有期徒刑9年，褫奪公權5年。（編輯：唐聲揚）1110819
勞動基金炒股案，台北地方法院19日依違反證交法判勞動部勞動基金運用局前組長游迺文（前中）9年徒刑，游迺文到庭聆判，離開法院時面色凝重。中央社記者林長順攝 111年8月19日
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