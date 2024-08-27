傳潘孟安可能參選高雄市長 許銘春：沒聽本人說

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）投入民進黨高雄市長初選的前勞動部長許銘春今天說，初選機制與期程，由黨中央全盤考量。對於外傳總統府秘書長潘孟安也可能參選，她說，沒親自聽到潘孟安說，目前僅止於傳聞。

民進黨目前有包括許銘春及立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等5人有意參選高雄市長。許銘春今天接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」政論直播節目「中午來開匯」專訪，談及高雄市長選舉議題。

許銘春說，對於很多優秀人才要參選是一件好事，她跟賴瑞隆、許智傑比較親近，選舉本來大家都有參選機會，3人或許未來會有整合機制，看未來怎麼討論。

她並表示，跟邱議瑩、林岱樺私下互動和關係也很好，兄弟姐妹爬山各自努力，維持君子風度。「難免有人說誰屬意誰、哪個派系支持誰，但要參選高雄市長，是要爭取市民的認同跟支持」。

外界盛傳潘孟安也是參選高雄市長的可能人選，許銘春說，自己沒有親自聽到潘孟安個人的說法，現在都僅止於傳聞，大家若有意願，都可以來努力。至於初選的機制及期程，許銘春說，黨中央應該會全盤考量，思考如何做會是最好。

許銘春也強調，這次宣布參選，是自己自發性的決定。選舉沒有絕對的勝敗，瞬息萬變，可能突然一個事件一夕變天，要抱著戰戰兢兢心情，為勝選全力以赴。她也稱讚國民黨立委柯志恩是可敬對手，柯志恩上次高雄市長選舉得票數不錯。

許銘春並表示，她目前沒有任何公職，持續勤走基層，傾聽地方聲音，讓大家更認識自己，她也更了解市民需求，未來希望成為城市的領導人。（編輯：李淑華）1130827