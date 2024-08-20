綠營5人表態參選高雄市長競爭激烈 初選期程受矚目

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）民進黨高雄市長初選競爭激烈，至少已有5人表態參選；對於初選期程，有人希望初選時間提早，但也有人認為現在談初選時程過早，並強調這是黨中央權責，尊重黨中央安排及規劃。

前勞動部長許銘春今天正式宣布投入民進黨高雄市長初選，此外，民進黨還有立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆表態參選，形成競爭激烈的5搶1局面。

對於許銘春參選，許智傑表示給予尊重及祝福，但認為民進黨應把初選時間提早，「我們有很多高雄鄉親，在民進黨還沒決定前也會有點心慌」，希望初選時間提早，安定支持者的心，提早決定也能提早全力投入選戰。

邱議瑩也為許銘春參選給予祝福，並表示民進黨幾名人選都很優秀，好的人才，大家一起為高雄努力；至於初選時程，她認為現任市長陳其邁任期還沒過半，現在就談初選時程制定，似乎有點過早，但尊重黨中央安排，包括初選規劃與期程。

賴瑞隆說，每個人都有自己時程在走，他會持續走訪，並把既有工作做好；至於初選期程，尊重黨中央規劃，相信黨主席賴清德跟黨內會有相關討論、規劃。

賴瑞隆並表示，自己的從政生涯與前高雄市長陳菊有很大關聯，在陳菊市府團隊10多年歷練，高雄的進步、成長，他均參與其中；當初參選立委，也是陳菊給予鼓勵及支持，自己跟陳菊常聯繫，陳菊平常也會給他很多鼓勵與支持。

林岱樺則說，對於同黨同志投入高雄市長初選，顯示大家對高雄有責任感，對執政成績有自信心；她來自縣區、熟悉市區，會整合最大共識、團結最大力量，延續高雄光榮感，讓這座城市繼續發光發熱。

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對於許銘春宣布參選，有望代表國民黨再次參選高雄市長的立委柯志恩今天發訊息回應表示，也許民進黨未來還有更多人會投入初選，結果花落誰家，誰能代表下屆民進黨參選高雄市長，充滿想像，也非常熱鬧。

柯志恩說，自己身為國民黨高雄市黨部主委，無法評論他黨的黨內事務，在最終人選出線前，不宜過多評論；但由衷給予祝福，祝大家心想事成，在初選中脫穎而出，也希望大家一起為更美好的高雄努力、打拚。（編輯：陳仁華）1130820