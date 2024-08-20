正式宣布參選高雄市長 許銘春：君子之爭各自努力

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）前勞動部長許銘春今天表示，將投入民進黨高雄市長初選，努力爭取黨內支持及市民認同。對於民進黨有多人表態參選，許銘春說，民進黨人才濟濟，大家都很優秀，君子之爭，各自努力。

許銘春今天上午拜訪高雄市交通運輸總工會，並在會前接受媒體訪問時表示，自己將參選高雄市長，投入民進黨高雄市長初選，努力爭取黨內支持及市民認同。同時她也公布參選主軸是「高雄有春」，代表「高雄有銘春，大家生活攏有春」。

除了許銘春，民進黨目前還有立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆等人表態參選。許銘春說，民進黨人才濟濟，大家都很優秀，未來需要團結，在有共識下產生一名代表民進黨角逐高雄市長的人選，而她有信心理性、和平爭取市民認同。

被問到新潮流有多人表態參選，會否先進行「小初選」，許銘春說，可能大家會去做一些討論，但目前沒有這樣的訊息。

她並表示，自己在勞動部長任內，許多高雄市立委都很支持勞動部的法案、預算，大家關係不錯，都有互動，「大家都是好朋友，君子之爭，大家各自努力」。至於初選期程，則是黨中央權責，應由黨中央通盤考量規劃，她都尊重。

許銘春並表示，監察院長陳菊引領她投身公領域服務，這次決定參加民進黨高雄市長初選，有跟陳菊報告，「陳院長是說，只要是好人才，願意為國家社會及城市付出，她都支持，樂觀其成」。

但她也說，陳菊有特別提醒，「大家都是黨內同志，一定要團結、整合，這樣才能市民也贏、高雄也贏，雙贏」。

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被問到是否有向現任市長陳其邁請益，許銘春說，很感謝陳其邁對她在高市府及勞動部服務期間的肯定，未來在整個市政規劃、擘畫上，她會找時間再跟陳其邁請益。陳其邁讓高雄進入躍升階段，「我覺得向現任市長請益是必要的」。

對於國民黨的對手柯志恩，許銘春說，柯志恩是優秀的對手，大家有心和熱情要為高雄服務，就是君子之爭，期待高雄有好人才。（編輯：黃世雅）1130820