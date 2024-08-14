綠營多人角逐高雄市長 柯志恩：藍營照節奏努力

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）綠營高雄市長初選尚未展開，已有多人表態參加。預計將代表藍營再參選高雄市長的立委柯志恩今天說，民進黨有意參選者各個實力堅強，但國民黨也不弱，會照自己的節奏持續努力。

前勞動部長許銘春日前在一場餐會上透露，有意投入民進黨高雄市長初選；知情人士表示，許銘春近日將在高雄對外說明參選一事。此外，民進黨高雄市立委許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩等人均也有意爭取代表民進黨參選高雄市長。

民進黨高雄市長初選尚未展開，但已多人表態，競爭激烈。高雄市長陳其邁昨天受訪表示，不擔心初選廝殺激烈，選舉是民主程序，讓市民有更多選擇是好事。

陳其邁並表示，好的人才願意為高雄努力付出，都值得鼓勵。在民主的機制下，相信市民也會用智慧的決定，來決定好的人選。

相較於民進黨多人競爭，國民黨預計將派立委柯志恩再次參選高雄市長。柯志恩今天受訪表示，民進黨浮出檯面的有意參選者，各個實力堅強，也是她立法院同事或質詢時交手過，「對他們要出來參加初選，我們給予最大祝福」。

柯志恩說，民進黨有意參選者均實力堅強，但國民黨也不弱，「我們會照自己的節奏、自己的腳步，傾聽民意，爭取地方建設，一起為高雄建設努力」。（編輯：郭諭儒）1130814