綠營多人表態參選高雄市長 陳其邁：市民決定人選

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）前勞動部長許銘春有意參選高雄市長，將於近日對外說明。對此，高雄市長陳其邁今天說，有更多人才願意出來為高雄市付出，在民主機制下，相信市民會用智慧，來決定好的人選。

許銘春日前在一場餐會上透露，有意投入民進黨高雄市長初選；知情人士向中央社記者表示，許銘春近日將在高雄對外說明參選一事。許銘春曾任高雄市副市長，與前高雄市長陳菊關係密切，2018年接任勞動部長，今年5月20日卸任。

對此，陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，好的人才願意為高雄努力付出，都是值得鼓勵。許銘春在勞動部及高雄市政府服務期間，認真、溫暖、用心，大家都看得到。

陳其邁說，有更多人才願意出來為高雄付出，在民主的機制下，相信市民也會用智慧的決定，來決定好的人選，所以「鼓勵她，也替她加油」。

被問到是否擔心初選廝殺激烈，陳其邁說，「不會啦」，選舉是民主程序，讓市民有更多選擇是好事，但是初選除了政策及過去從政表現，風度也很重要，因為初選過後還是要面臨不同政黨的競爭。

綠營目前已有多人表態參選高雄市長意願，除了許銘春，民進黨高雄市立委許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩等人均也有意爭取代表民進黨參選高雄市長。

邱議瑩今天表示，有很多好人才願意為高雄付出，是件非常好的事；未來她也會持續提出願景和政策，希望讓高雄更好，也會跟著陳其邁一起打拚，「這段時間受到很多市民朋友的鼓勵，我會繼續努力下去，也希望讓高雄的光榮持續」。

林岱樺今天也回應表示，愈多同志投入市長初選，表示大家對於高雄有責任感、對執政成績有自信心。而鄉親對她的寄望，讓她義無反顧整合最大的共識，團結最大的力量，延續高雄人的光榮感，讓這座城市繼續發光發熱。（編輯：郭諭儒）1130813