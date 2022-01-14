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勞保破產年限延至2028年 潛藏負債破11兆

2022/1/14 14:06（1/14 14:44 更新）
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勞動部14日公布最新勞保精算報告結果，破產年限較上次報告顯示的2026年延後2年至2028年。（中央社檔案照片）
勞動部14日公布最新勞保精算報告結果，破產年限較上次報告顯示的2026年延後2年至2028年。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北14日電）勞動部今天公布最新勞保精算報告結果，因政府撥補以及近年投資績效佳，破產年限較上次精算報告顯示的2026年延後2年至2028年，潛藏負債則為新台幣11.05兆元。

根據107年的勞保精算報告，若不推動相關改革，勞保基金恐在2026年用罄、潛藏破產危機，行政院長蘇貞昌上任後，三度撥補勞保基金，109年撥補200億元，去年撥補220億元，今年則將撥補300億元。

勞工保險條例施行細則第26條規定，勞工保險的財務狀況至少每3年應精算一次。勞動部今天公布最新勞保精算報告，破產年限由2026年延期至2028年，潛藏負債為11.05兆元。

精算負債增加，主要是因被保險人投保年資、投保薪資，及選領老年年金人數增加，加上過去3年實收費率小於平衡費率，收費不足給付成本所致。

破產年限延後，則是因為近年投資績效佳讓基金累積餘額穩定成長以及納入撥補等因素導致。（編輯：管中維）1110114

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