勞工失能給付大變革 子宮切除將刪年齡限制【獨家】

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勞工失能給付將有重大變革，勞動部預告將刪除針對女性切除子宮原有的年齡限制。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）勞工失能給付將有重大變革，勞動部預告，針對女性切除子宮原有45歲年齡限制，但為符合平權、消除女性歧視，將刪除年齡限制，並參考日本作法修改失能等級。

根據現行規定，如果被保險人原有生殖能力，在加保生效期間因傷病割除兩側卵巢或子宮，導致不能生育，且當時年齡未滿45歲者，可申請失能給付，但若超過45歲者，就不能申請失能給付。

不過，過去多年來，外界質疑訂定年齡限制是歧視女性，勞動部近日預告「勞工保險失能給付標準」修正草案，為符合消除對婦女一切形式歧視公約，將刪掉45歲的年齡限制。

勞動部勞動保險司長陳美女告訴中央社記者，原本女性切除子宮失能給付有年齡限制，但外界多有男女不平等等性別平權疑慮，因此將參照日本保險法規定，調整失能表等級。

陳美女表示，原本子宮切除為11等級失能，失能給付天數為160天，但修正草案則是分為3個等級，如果是切除兩側卵巢或是喪失兩側睪丸將維持11等級失能；如果是因傷病切除子宮、因瘢痕致陰道口窄狹陰莖不可能插入致性行為不能、陰莖大部分缺損或瘢痕等畸形，則列為12等級失能，給付天數為100天。

另外，原本現行規定沒有切除單側卵巢或是睪丸的失能給付項目，但新草案也增列為第13失能等級，天數為60天。

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陳美女指出，刪掉年齡限制以及調整失能給付表後，預估一年將增加新台幣4.6億元的支出，草案預告期為60天，後續將送法規會等。

根據計算，如果一名勞工的月投保薪資4萬5800元，若這名勞工切除兩側卵巢，失能等級為11等級，給付金額約為24.4萬元；如果是切除子宮，失能給付等級為12等級，則約為15.2萬元；若是切除單側卵巢或是睪丸，則為13等級，為9萬1600元。（編輯：管中維）1101230