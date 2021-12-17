重視退休保障 勞退自提率11.29%創新高

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）勞保局今天表示，根據統計，截至10月底，全體提繳勞工退休金人數為724萬5165人，參加自願提繳人數81萬7998人，占全體提繳人數11.29%，創歷年新高，顯示國人重視退休保障。

勞動部勞保局發布新聞訊息，勞工退休金組長楊佳惠接受媒體聯訪時表示，參加自願提繳的81萬7998人平均薪資為新台幣6萬3154元（今年7月平均薪資），是全體提繳勞工退休金人數為724萬5165人平均薪資4萬1160元的1.5倍左右。

她進一步說，對比今年10月與去年12月3個薪資級距的自願提繳人數成長幅度，2萬8800元以下成長16.88%，2萬8801元到5萬7800元成長13.62%，5萬7801元到15萬元成長14.96%，顯示不見得所得較高者才有自願提繳的觀念。

楊佳惠強調，不分所得高低，勞動部都鼓勵勞工參加自願提繳退休金，最高是薪資的6%，好處多重，包含累積更多個人退休金專戶的本金，且自提的金額每年也可以參與分配投資運用收益，請領退休金時還享有不低於依2年定期存款利率所計算的保證收益保障。

此外，自願提繳金額可不計入提繳年度薪資所得課稅，享有稅賦優惠；以上種種優點，可讓老年退休生活更安心。

楊佳惠也提醒學生打工族或初入職場的社會新鮮人，都可小額提繳，提前養成儲蓄習慣。另雇主、自營作業者、受委任工作者，依法也可從每月工資或執行業務所得6%範圍內參加自願提繳退休金，享有同樣的好處。（編輯：管中維）1101217