112年度總預算案歲出2.7兆元 擴大公共建設強化國防
2022/8/24 16:27（8/24 16:56 更新）
政院官員說，行政院會25日擬通過民國112年度中央政府總預算案，歲出預算編列約新台幣2.7兆元，主要用於擴大公共建設、強化國防等政策。圖為F-16V戰機。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北24日電）政院官員今天說，行政院會明天擬通過民國112年度中央政府總預算案，歲出預算編列約新台幣2.7兆元，主要用於擴大公共建設、少子女化對策，以及強化國防等政策。
112年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院發言人羅秉成日前說明，112年度總預算及特別預算，都依公共債務法規定籌編，債務舉借不超過歲出總額15%（流量），累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6%（存量）。
行政院會明天擬通過112年度中央政府總預算案，並送請立法院審議。政院官員說，明年歲出預算編列2.7兆元，較今年度成長2成，主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策及強化國防等政策；歲入預算逾2.54兆元，成長超過1成。
官員指出，歲出幾個重點項目包含，為投入電網建設、強化全國電網的韌性，經濟部編列台電明年度所提1500億元「穩定供電建設方案」預算；另外，為因應少子女化對策，相關預算由今年編列的801億元，預計成長為1090億元。
而為持續強化國防，官員說，國防預算只會多不會少，預算成長是必然的；官員也解釋，明年度歲出增加還有一個原因，就是過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的相關防疫經費有特別預算挹注，但防疫工作仍持續，因此須編列相關防疫經費。
官員表示，明年度的確切總預算以及成長幅度等細項，將待行政院會通過後對外說明。（編輯：蘇龍麒）1110824
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