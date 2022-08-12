台美簽署25億愛國者三型飛彈鑑測合約 維持空防戰力

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據國防部公告指出，台美已簽署新台幣25億元「飛彈工程勤務暨野戰效能鑑測」，據了解此為愛國者三型飛彈性能維持及鑑測合約。圖為2019年漢光演習，愛國者三型飛彈發射車首度駐防大佳河濱公園。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北12日電）中共對台軍演時射擊11枚彈道飛彈，影響區域穩定。根據國防部公告指出，台美已簽署新台幣25億元「飛彈工程勤務暨野戰效能鑑測」，據了解，此為愛三飛彈性能維持及鑑測合約，有效維持台灣空防戰力。

根據政府電子採購網刊載，這項決標公告的名稱為「飛彈工程勤務暨野戰效能鑑測」，採限制性招標，總金額為25億2436萬3241元，由中華民國駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署，履約起迄日期為今年7月20日至115年12月31日。

軍方人士告訴中央社記者，此為愛國者三型防空飛彈的性能維持及鑑測合約，目的是透過鑑測方式，確保愛國者飛彈性能及可靠性，將能夠有效維持台灣空防戰力。

目前國軍服役中的愛國者防空飛彈系統，分別是由愛國者二型逐步升級為愛國者三型等級的導引增強飛彈（GEM）及愛國者三型飛彈；另外，國防部也證實，已軍購愛國者三型增程型飛彈（MSE），規劃114年、115年分批完成交運及部署作業。

愛國者導引增強飛彈（GEM），區分GEM-T及GEM-C兩款，GEM-T提高飛彈射程、射高和導引精度，具攔截敵方射程達600公里的彈道飛彈，GEM-C則是攔截對台低空攻擊、雷達截面積較小的巡弋飛彈。

愛三飛彈則具有攔截敵方彈道飛彈能力，愛三增程型MSE飛彈性能較愛三飛彈更先進且射程更遠，成為填補高空防禦飛彈與愛三飛彈系統之間的空域。（編輯：蘇志宗）1110812