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反制中共軍演捍衛領空 國軍曝光愛三防空雷達追監

2022/8/6 18:22（8/6 18:42 更新）
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中共在台海周邊軍演，空軍防空飛彈部隊持續運用愛國者三型飛彈防空雷達追監，嚴密監控敵情。（軍聞社提供）
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（中央社台北6日電）中共在台海周邊軍演，空軍今天表示，空軍防空飛彈部隊持續運用愛國者三型飛彈防空雷達追監，嚴密監控敵情狀況，隨時因應突發狀況，捍衛領空。

國軍透過軍聞社報導，釋出多張空軍防空飛彈部隊官兵整備，因應敵情狀況。

根據報導，連長周少校表示，這次戰備任務依上級指導完成戰備整備程序，以應對各種突發狀況，針對敵機與導彈等空中情資均能適時追監與掌握，戰備執勤人員時刻堅守崗位，以堅決的行動，捍衛國家安全。

此外，針對共軍於周邊活動，部分逾越海峽中線，國防部研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊。國軍於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。（編輯：張均懋）1110806

空軍愛國者三型飛彈刻正嚴密追監空情動態。（軍聞社提供）
空軍愛國者三型飛彈刻正嚴密追監空情動態。（軍聞社提供）
空軍防空飛彈部隊官兵完成戰備整備。（軍聞社提供）
空軍防空飛彈部隊官兵完成戰備整備。（軍聞社提供）
空軍防空飛彈部隊官兵掌握空中情資。（軍聞社提供）
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