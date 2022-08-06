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國防部：多批共機艦逾越海峽中線 研判模擬攻台

2022/8/6 11:24（8/6 11:36 更新）
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美國眾議院議長裴洛西訪台，中共宣布將在台灣周邊海域軍演，國防部發言人孫立方3日表示，國軍已加強戒備，並且嚴密監控台海周邊軍事動態，會堅決捍衛國家主權。圖為汾陽號巡防艦（舷號934）目前正靠泊高雄左營軍港內。（中央社檔案照片）
美國眾議院議長裴洛西訪台，中共宣布將在台灣周邊海域軍演，國防部發言人孫立方3日表示，國軍已加強戒備，並且嚴密監控台海周邊軍事動態，會堅決捍衛國家主權。圖為汾陽號巡防艦（舷號934）目前正靠泊高雄左營軍港內。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部今天表示，上午偵獲多批中共戰機、船艦於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊，國軍運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問後，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

國防部上午10時55分發布新聞稿表示，上午偵獲多批中共戰機、船艦於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊。國軍於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。（編輯：郭無患）1110806

共軍4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
共軍4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
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