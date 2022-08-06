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無人機持續夜擾 金防部：有能力應處任何突發

2022/8/6 10:12（8/6 11:36 更新）
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金防部6日表示，無人機4批、7架次5日晚間再次進入金門、烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊立刻依標準作業序程射擊信號彈示警。官兵持續監控及高度警戒，並強化訓練。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月6日
金防部6日表示，無人機4批、7架次5日晚間再次進入金門、烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊立刻依標準作業序程射擊信號彈示警。官兵持續監控及高度警戒，並強化訓練。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月6日
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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）中國在台海周邊軍演進入第3天，4批、7架次無人機昨晚再進入金門禁限制水域上空，遭國軍射擊信號彈驅離；金門防衛指揮部今天表示，官兵高度警戒，有能力應處任何突發狀況。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京當局除嚴詞譴責外，並從4日起在台灣周邊6處海空域進行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。

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繼3和4日晚間中共無人機侵擾金門本島和北碇島後，金防部今天表示，昨晚又發現無人機4批、7架次進入金門本島、烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，經比對研析應為中共無人機，駐守部隊立刻依標準作業序程射擊信號彈示警，「無人機隨即飛離我禁限制水域」。

金防部政戰主任張榮順表示，官兵依平日既定計畫加強訓練，對中共軍事演習抱持謹慎態度，並嚴密掌控周邊動態，有能力即時應處任何突發狀況。（編輯：黃世雅）1110806

中國在台海周邊軍演，4批、7架次無人機5日晚間再進入金門禁限制水域上空，駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警；金防部6日表示，官兵高度警戒，有能力應處任何突發狀況。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月6日
中國在台海周邊軍演，4批、7架次無人機5日晚間再進入金門禁限制水域上空，駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警；金防部6日表示，官兵高度警戒，有能力應處任何突發狀況。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月6日
張榮順
4批7架次無人機進金門上空 國軍射擊信號彈 中共無人機持續夜擾 金防部高度警戒
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