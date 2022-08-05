共機49架次擾台歷年第2多 24架次蘇愷30逾越中線

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（中央社記者林克倫台北5日電）國防部今天晚間發布共機動態指出，共有49架次共機侵擾台灣周邊空域，其中24架次蘇愷30與6架次殲11、逾越海峽中線北端，另有19架次共機侵擾台灣西南防空識別區；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部傍晚曾表示，截至下午5時，68架次共機持續在台海周邊頻密活動，並逾越海峽中線；對於68架次與49架次的落差，空軍解釋，68架次包含在台海中線以西活動的共機數量。

根據空軍發布的活動示意圖，24架次蘇愷30與6架次殲11、共30架次，逾越海峽中線北端；在中線末端以南，則有7架次殲10、10架次殲16，以及運8遠干機與運8反潛機各1架次，共19架次侵擾台灣西南空域。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布「我西南空域空情動態」中共軍機動態，但僅聚焦西南空域，為讓國人了解國軍監控能力並使國際了解中共武嚇舉措，111年8月3日起改為「台海周邊空域空情動態」。

今天的49架次共機，為空情動態發布以來第2多。國防部統計，110年10月1日共38架共機擾台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高達56架，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

就2022年看，1月23日有39架共機擾台，5月30日為30架，6月21日是29架。8月2日美國眾議院議長裴洛西訪台，21架共機侵擾台灣西南ADIZ；8月3日為中共在台灣周邊海域軍演前夕，27架共機擾台，其中22架逾越台灣海峽中線；8月4日則有22架共機擾台，全數穿越台海中線。（編輯：蘇龍麒）1110805