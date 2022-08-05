華郵：白宮召見中國駐美大使 譴責針對台灣軍演
2022/8/5 18:01（8/5 18:22 更新）
外媒報導，白宮4日召見中國駐美大使秦剛，譴責中國對台不斷升級行動。（中央社製圖）
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，白宮昨天召見中國駐美大使秦剛，譴責中國針對台灣的不斷升級行動，並重申美國不希望該地區出現危機。
美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）向華盛頓郵報表示：「中國連夜採取行動後，我們召見秦剛大使到白宮，就（中國的）挑釁行為向他提出外交照會。」
中國外交部今天則指出，中國今天決定制裁美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及其直系親屬，以回應她的「惡劣挑釁」行徑。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110805
中國駐美大使秦剛。（中新社）
距西南演訓地點較近的高雄西子灣海域，在港外海域暫時停留的商船、漁船明顯增多。中央社記者董俊志攝 111年8月5日
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