華郵：白宮召見中國駐美大使 譴責針對台灣軍演

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，白宮昨天召見中國駐美大使秦剛，譴責中國針對台灣的不斷升級行動，並重申美國不希望該地區出現危機。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）向華盛頓郵報表示：「中國連夜採取行動後，我們召見秦剛大使到白宮，就（中國的）挑釁行為向他提出外交照會。」

中國外交部今天則指出，中國今天決定制裁美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及其直系親屬，以回應她的「惡劣挑釁」行徑。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110805

中國駐美大使秦剛。（中新社）