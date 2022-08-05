外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常

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中共4日起在台灣周邊海域軍演，往返屏東離島小琉球的船班正常行駛，觀光人潮也未見減少，感覺不到民眾緊張情緒。中央社記者董俊志攝 111年8月4日

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（中央社台北5日綜合外電報導）北京宣布從8月4日至7日在台灣周邊實施軍演，作為對美國眾議院議長裴洛西訪台的回應。駐台外國媒體觀察到台灣社會平靜如常，感受不出緊張氛圍。

共軍4日下午分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈。日本防衛省根據其中5枚飛彈落入日本專屬經濟區海域，推定4枚飛越台灣上空。

美國有線電視新聞網（CNN）「中國為報復裴洛西訪台，試射飛彈首度飛越台灣」的報導一度放在網頁頭條。

報導引述台灣國防部指出，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。共軍飛彈主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越過的地面區域並無危害，為保護國軍情監偵作業能量，不會發布飛彈路徑、軌道等資訊。

美聯社發自基隆的報導指出，儘管共軍大動作軍演，台灣社會的氛圍卻依然平靜。

在北部的基隆，人們仍紛紛到到海邊的天然泳池戲水。63歲的呂川雄（Lu Chuan-hsiong，音譯）表示完全不擔心，「兩岸都是一家人，本地也有很多大陸人。景氣沒那麼好，大家都應向錢看，別動干戈。」

倒是討海人對軍演較為有感，但大多數漁民仍會出海，因為時值魷魚季。漁民周丁台（Chou Ting-tai，音譯）說：「（演習區域）真的很靠近，肯定會影響到我們，但他們想這樣做，我們能怎辦？只能避開那些區域啊。」

英國廣播公司（BBC）在台記者發出的報導指出，在基隆碧砂漁港，碼頭邊修補漁網的漁民大聲抱怨「政治人物交手，倒霉的都是小老百姓」；一名船長也說：「我們能怎辦，現在出海還是有危險。」

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一名剛回港正在為船隻繫纜繩的漁民說：「我今早出海，但海巡人員透過無線電要全部人立刻回港。」還說他並不擔心，反正就聽海巡人員指示；反觀他的妻子擔憂：「這樣下去我們就賺不到錢，沒法捕魚卻仍得付船員工錢。」

BBC記者表示，多數他所訪談的人都不信共軍這回要打台灣。另一在碼頭邊的漁民說：「他們就一群土匪啦，這些共產黨只會說大話，什麼也做不了，我們已經聽他們恫嚇70年了。」（譯者：陳亦偉）1110805