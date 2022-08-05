專家：防衛省公布共軍飛彈軌跡 落實台灣有事日本有事

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）日本防衛省推定昨天有4枚共軍飛彈越過台灣上空。前空軍副司令張延廷認為，日本第一時間發布共軍飛彈軌跡，是落實「台灣有事就是日本有事」；他建議，國防部可比照地震警示普發簡訊，向全民說清楚不發防空警報、不予攔截的原因，讓台灣的資訊戰搶占先機。

台海安全研析中心主任梅復興今天在臉書「鈞事評論」發文認為，台灣政府未在第一時間發布空襲警報，甚至未主動證實共軍飛彈確曾飛越台灣上空，此作法基本上讓中共的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。

國防部昨天表示，中共區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈；日本防衛省昨晚公布訊息，推定中國從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（台灣東部海域），推定其中4枚飛越台灣上空。

對於政府昨天未發布空襲警報，前空軍副司令張延廷今天向中央社記者表示，台灣的地理位置比日本更靠近中國大陸，雷達絕對能清楚掌握共軍彈道飛彈軌跡；他認為，國防部第一時間應向民眾清楚說明，共軍發射何種型號飛彈穿越台灣上空。

張延廷從輿論資訊戰角度說，現代雷達如同照妖鏡般一清二楚，民眾早晚會知道共軍飛彈越過台灣上空，國防部應比照地震警示普發簡訊，向全民說清楚不必發布防空警報、不予攔截的原因；這類罐頭簡訊可預先準備、及時發布，民眾會對國防部豎大拇指，台灣的資訊戰就贏了。

張延廷指出，日本第一時間發布共軍飛彈資訊，落實「台灣有事就是日本有事」；他認為，國軍要驗證掌握飛彈參數資訊、高度，甚至可發射一枚愛國者飛彈，去嘗試攔截進行實彈驗證，打到發立功勳章，沒打到是經驗累積，可供未來參考。

梅復興在臉書發文表示，一般彈道飛彈的最大飛行高度 （遠地點）約為其射程的1/4，例如像東風15這類射程600公里的傳統戰術彈道飛彈，其最大射高通常就在150公里上下。

梅復興說，日本防衛省公布的資訊若正確，第6到第9枚飛彈飛越台灣時的高度，都應該明顯超過100公里；而此高度是在一般地球大氣層與太空的分界線「卡門線」之外；亦即，共軍發射的彈道飛彈嚴格來說，並未通過法定或國際認定的領空範圍。

至於中共採取此彈道高度的考量。梅復興分析，一是要確保能飛越台灣或台北上空，又不至於濺落點距離台灣太近，導致出現像1995年7月演習飛彈墜落福建、或2020年8月飛彈試射墜落廣西等意外，而有擦槍走火之虞，並配合東風系列飛彈特性。

二是中共必定考慮到法律層面問題。梅復興指出，選擇飛彈不至於穿越國際法認定的領空範圍的演習射擊方案，目的是想讓台灣只能吃悶虧，卻無門申訴。

不過，梅復興認為，中共大概沒想到，台灣政府竟然未在第一時間發布空襲警報，甚至也未主動證實共軍飛彈確曾飛越台灣上空；此作法基本上讓中共的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。

對於未來共軍軍演態勢，梅復興表示，共軍這次公告進行4天（72小時）的演習，理論上尚未正式結束，且未來數月內的後續動作亦須密切觀察。

梅復興認為，中共這次實戰演習從各方驗證對台的多元打擊能力，共機逾越台灣海峽中線將是常態，國軍未來需考慮共軍進入領空、領海，萬一發生空中相撞等戰情，都需預作推演。（編輯：蘇志宗）1110805