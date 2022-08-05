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國防部：中共軍機艦台海周邊演習 逾越海峽中線

2022/8/5 12:03（8/5 12:19 更新）
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共軍4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
共軍4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
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（中央社記者黃雅詩台北5日電）國防部今天表示，至上午11時止，計有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並逾越海峽中線活動。對於中共高度挑釁行為，國軍將以備戰不求戰原則，不升高衝突、不引發爭端態度，堅持捍衛國家主權。

國防部中午發布新聞稿指出，國軍運用各種監偵機制，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播警告，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈系統適切應處。

國防部指出，共軍此次軍演，不論是發射彈道飛彈，或是刻意逾越海峽中線進行演習，均屬高度挑釁行為。國軍將秉持備戰不求戰原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，軍民同心協力，堅定捍衛主權和國家安全。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台訪問，中共隨即宣布自4日中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。（編輯：謝佳珍）1110805

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