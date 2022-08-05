美專家：共軍演習透露對台戰略 封鎖優先於入侵

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）華爾街日報報導，共軍本週在台灣周邊海域演習安排顯示，北京短期內欠缺全面侵台能力，台海爆發衝突時圍困台灣的風險較低。多方敦促台美軍方加強為封鎖情境未雨綢繆。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧北京警告訪台後，中共解放軍4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈演習，為時72小時。多處操演區直面台灣大型商港，與台灣領海部分重疊，部分軍事專家形容共軍暫時封鎖台灣。

報導寫道，北京不放棄武力犯台，數十年來強化軍事實力，以期嚇阻美國在台海衝突時馳援台灣。但許多軍事專家認為，北京欠缺全面侵略台灣的能力，未來幾年內發動這類作戰太過複雜、冒險；一旦台海爆發危機，他們認為北京會嘗試圍困，而非擊垮台灣。

華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）表示，共軍對台集結兵力形成封鎖之勢，「這是一場傳遞訊號的演習」。

共軍演習首日出動軍機與軍艦，同時對台灣周邊海域發射多枚彈道飛彈。軍事專家預期接下來會實行大規模海空操演，展現共軍控制台灣周邊水域的能力。共軍操演區接近港口與航道，以致部分海空運輸延宕，預告中國能讓台灣與全球市場嘗到痛苦。

軍事專家好奇的是，這場演習落幕後共軍是否會留在原地，逼近台灣的軍演是否會成為常態。如果是的話，這類演習可能成為不定期擾亂台灣經濟及台灣與世界連結的工具，以期削弱台灣民眾對政府的支持及對北京的反抗。

曾在美國海軍服役的蘭德公司（Rand Corp）研究員馬丁（Bradley Martin）說，中國或許不想經由打仗達到目的，「我們認為更有可能的是施力低於直接衝突水準」。

這就是部分專家口中的「灰色地帶」作戰。

北京常以這種戰術對付台灣與區域內和中國存有領土爭端的國家。中國近年派出大批漁船侵擾爭議水域內的鄰國船隻，海警或海軍艦艇有時會支援。中國常鎖定台灣發動網路攻擊，中華民國總統府與國防部網站本週曾遭阻斷服務攻擊，政府將矛頭指向境外駭客。

不過，全面海上封鎖、禁止所有船隻往來將被視為戰爭行為。馬丁因此認為，中國很可能發動中方軍事期刊曾討論的局部封鎖，讓中國當局擋下部分船隻之餘，保有放行其他船隻補給糧食等物資的選擇。

根據馬丁在蘭德公司共同撰寫的脅迫性封鎖研究報告，上述做法讓往來船隻背負是否升高緊張局勢的責任，因為船隻必須在配合或抵抗間做出選擇。

這份報告寫道，中國為海軍投入大量資源，艦艇數量已超越美國，反潛作戰也有進展。面對中方封鎖線，美方可能必須選擇是要冒險交火還是屈從，「無所作為將形同接受中華人民共和國的行動」。

美國國安圈及國會部分人士說，美台軍方還沒有準備好面對封鎖情境。他們敦促美國打造規模更大的海軍，在亞太地區各地投資建設基地，分散軍事資源。

台灣在全球半導體供應鏈地位舉足輕重，但蘭德公司報告寫道，如果中方封鎖壓縮全球半導體供貨，歐洲和其他發達經濟體對台支持可能瓦解，美國面臨的風險隨之升高。俄烏戰爭2月爆發後，莫斯科以減少天然氣供應作為籌碼，歐洲團結對抗俄羅斯已有動搖跡象。

曾在美軍陸戰隊服役的聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）今年稍早警告，台海的美中軍力平衡逐漸朝有利於北京的方向傾斜。他敦促美國強化台灣面對封鎖的能力，確保台灣有充足的糧食、飲水供給。蘭德公司報告則建議納入藥品原物料和充足的石油儲備。（編輯：馮昭）1110805