中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中共解放軍4日中午起在台灣周邊6海域軍事演訓，距西南演訓地點較近的高雄旗津商船、漁船明顯增多，高市海洋局推估主要是因風浪太大，船隻在港內休息。中央社記者洪學廣攝 111年8月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西離台隔日，中國即於台灣周邊6處海域展開規模前所未見的實彈軍演。多家外媒以頭題方式報導中共大動作發射彈道飛彈、台灣因應計畫，還有外媒憂心中共軍演可能擾亂全球供應鏈。

美國有線電視新聞網（CNN）在網站頭題新聞中報導，北京數度揚言，台北將為接待裴洛西（Nancy Pelosi）付出代價。中共自今天下午1時56分開始，向台灣東北部、西南部周邊海域發射多枚東風系列彈道飛彈，證明這番話並非虛言恫嚇。

CNN引述倫敦國王學院（King's College London）戰爭與戰略專家帕塔蘭（Alessio Patalan）說法稱，由於軍演僅持續數天，且難以在實質上「全面封鎖」台灣，因此軍演最大影響仍在心理層面，「這段時間裡，船隻和飛機可能改變航線以避開軍演地區，這正是（北京）挑選演習地點的主要考量之一：製造混亂與不便，並讓民眾擔憂可能發生更糟的狀況」。

英國廣播公司（BBC）也在其官網首頁以「中國在台海演習中發射彈道飛彈」為題，透過新聞專題方式詳細闡述裴洛西來訪引發北京強烈抗議；解放軍軍演具體計畫；台灣船舶和飛機被迫改道，民眾大體上仍照常生活；中日外長會議取消，以及美軍航空母艦動向等，並藉由專文說明國共內戰至今兩岸數十年來的恩怨。

法新社則以「中國在台軍演可能加劇全球供應鏈中斷」為題，引述分析家說法報導，中國在台灣周邊的軍演行動將衝擊全球最繁忙的航線之一，凸顯台灣在早已捉襟見肘的全球供應鏈中具有關鍵地位。

路透社也彙整共軍戰機軍艦多次短暫逾越海峽中線、台灣政府機構網站遭駭客攻擊、無人機入侵金門領空、外交部譴責中國效法北韓任意試射飛彈、東南亞國家協會（ASEAN）警告「誤判」風險，並準備協助兩岸對話等重點，密切關注本次軍演在各層面的影響。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110804