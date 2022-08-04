裴洛西訪台危險又沒意義？華盛頓郵報不認同

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）「華盛頓郵報」評論文章指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西台灣行受到台灣不同政治光譜主要政黨和台灣社會熱烈歡迎，而且此行在美國受到最高度關注，兩黨更展現極力挺台態勢。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）外交記者泰勒（Adam Taylor）撰寫「裴洛西之行，華府比台北吵得更凶」（Pelosi’s trip was more controversial in Washington than Taipei）評論文章指出，華府有許多人認為，那是一場危險又沒有意義的訪問。

他寫道，裴洛西（Nancy Pelosi）和其他民主黨議員在台灣停留18小時，打破存在已久的美國外交禁忌，刺激中國展開大規模軍事演習，使得台灣領海風起浪湧。

裴洛西抵台前數小時，「紐約時報」專欄作家佛里曼（Tom Friedman）2日在評論版寫道：「這麼做不會有什麼好結果。」他把裴洛西台灣行與烏克蘭戰爭作連結，強調美國總統拜登政府反對此行，還說那害台灣領導階層也陷入尷尬境地。

佛里曼這麼寫：「我真誠地懷疑，台灣領導階層內心深處也會想要裴洛西現在到訪。」

泰勒指出：「然而，對於裴洛西此行，我們知道台灣真正想法是什麼嗎？如果此行幾乎沒有什麼看得見的潛在收穫，還引發那麼高的衝突風險，那麼台灣政府非常歡迎訪團的公開表態就令人摸不著頭緒。」

報導指出，如果所謂的「第三次世界大戰」風險臨門，英國廣播公司（BBC）還用「裴洛西愛的饗宴」（Pelosi lovefest）形容台灣社會興高采烈的氛圍，那就更不可思議了。

駐美國台北經濟文化代表處昨天寄電子郵件給記者，內容顯示裴洛西在台灣受到熱烈歡迎。儘管存在基本政治歧見，主要政黨不約而同都公開歡迎她，包括總統蔡英文的民主進步黨，以及立場上對北京較友善的主要對手中國國民黨。

官方論述同樣令人感受不到危險性。在蔡總統上傳推特的歡迎訪賓照片中，裴洛西喜愛的巧克力冰淇淋相當顯眼。

令人愉快的訊息似乎跟戰爭威脅相差十萬八千里。但與此同時，裴洛西於當地時間2日晚間抵達後，中國軍方隨即宣布，將在台灣週邊展開一系列聯合軍事演習，包括在台灣海峽進行長程火力實彈射擊。

而當華郵記者冒險進行現場採訪時，台北人的正面回應其實還不少。35歲的英格麗．何（Ingrid Ho，音譯）告訴華郵：「（中國共產黨）越不爽，我就越開心。裴洛西到訪或許意味著可能發生各種後果，但是此時此刻興奮超越理性。」

美國眾議院議長裴洛西3日上午拜訪立法院並發表公開談話指出，台灣是全世界最自由的社會之一，也讚美台灣的防疫表現，並希望未來美國與台灣的國會之間，能有更多往來及交流。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

泰勒寫道，裴洛西台灣行還籠罩在烏克蘭戰爭陰影下。跟台灣一樣，烏克蘭數十年來也在強權政治下被外界放大檢視。但是當每天都得面對這些的時候，即使是全球衝突下一直存在著的威脅都可以變得乏味。華府2月下旬宣布俄羅斯軍事攻勢迫在眉睫之際，基輔的生活仍一如往常，烏克蘭官員甚至對那些警告有點惱火。

無庸置疑，總統蔡英文一定緊盯著烏克蘭情勢並且從中記取教訓。其中一件事很可能是關鍵：緊跟著美國。儘管裴洛西訪台可能給她的政府製造問題，但如果裴洛西取消訪問，問題恐怕會更大，尤其是在她4月因為確診而取消過一次之後。

近年來非正式而且故意模糊的對美關係曾讓台灣官員洩氣。台灣駐美代表蕭美琴2020年10月曾告訴華郵：「我們需要某種程度的清晰度。」美國前總統川普政府時期，有將近4年的時間，台灣認為對美關係不可預知。

俄羅斯侵略烏克蘭之前，財團法人台灣民意教育基金會去年10月民調結果顯示，近2/3台灣民眾認為美國會在中國侵略時派兵保護台灣，相同民調今年3月的結果則驟降為34.5%。

裴洛西台灣行使得台灣在美國受到程度最高關注，而且展現出兩黨極力挺台態勢。儘管它也挑起中國武力恫嚇，但是北京此舉很可能只會把台灣民眾進一步往外推，而且會讓國民黨在今年稍晚的選舉之前承受壓力。

泰勒在文末寫道：「或許對蔡政府而言，裴洛西此行不會那麼沒有意義。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110804