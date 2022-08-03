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裴洛西訪台 學者：讓世界看到台灣承受中國壓力

2022/8/3 21:12（8/3 21:46 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）3日上午10時30分在總統府接受總統蔡英文（右）授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時。（總統府提供）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）3日上午10時30分在總統府接受總統蔡英文（右）授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時。（總統府提供）
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（中央社記者王承中、王揚宇台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，民進黨立委羅致政今天表示，進一步強化美台關係，並拆除中國設定的不合理框架；台大政治系副教授陳世民指出，讓世界看到自由民主的台灣承受中國的壓力。

美國聯邦眾議院議長裴洛西

裴洛西小檔案

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。

生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：

  • 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
  • 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
  • 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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（Nancy Pelosi）2日率團來台訪問，是時隔25年，美國現任眾議院議長再度訪台。裴洛西獲總統蔡英文頒贈「特種大綬卿雲勳章」，也拜會立法院、舉辦媒體互動會及參訪白色恐怖景美紀念園區等，並於今天傍晚搭乘行政專機離開台灣，結束在台灣19小時的訪問。

台大政治系副教授陳世民在接受中央社記者訪問時表示，裴洛西是自由民主世界中有重要象徵意義的人物，裴洛西來台訪問，讓全世界看到自由民主的台灣在第一線承受中國的壓力，而中國宣布軍演，只會讓全世界的自由民主國家更關注台灣，並轉變為對台灣的支持。

陳世民指出，包括日本、澳洲、加拿大等國，看到中國軍演，相信會更關注台灣，中國軍演只會激起自由民主陣營更加團結，給予台灣支持，且他不認為中國會在此時發動對台的軍事行動，對中國國家主席習近平來說，目前應是不冒風險的穩當爭取連任。但對台灣來說，關鍵是習近平連任成功後的反應。

影片來源：presidentialoffice

外交學者出身的民進黨立委羅致政說，裴洛西這次訪台是有備而來，從她抵台後發的聲明稿和在推特的發文內容，已經寫很清楚，也為這次訪台定調，就是自由跟民主價值之間的決定，要站在自由民主人權台灣的這邊。

羅致政說，裴洛西這次訪台，進一步強化美台關係，而美台繼續交往，遲早會面臨中國設定的框架問題，例如什麼樣的人能不能來、什麼層級的人能不能來等；裴洛西來台訪問，某種程度是去凸顯這個框架的不合理，也拆除部分不合理的框架。

羅致政表示，中國今天可以因為裴洛西來台而有這麼大的動作，難保過2天會不會又用其他理由，況且中國要對台灣有任何恫嚇威脅，可以有很多理由，台灣、美台關係不用因此就自我設限。

此外，羅致政表示，美國總統拜登（Joe Biden）跟中國國家主席習近平上周通話時，應該已確定要走的方向，即往減少衝突、競爭的方向走，因此不至於因為裴洛西訪台而出現脫軌或偏離軌道的情況，台海局勢還在可控的範圍內。

至於這次是否蔡政府有刻意低調裴洛西的來訪，陳世民表示，不認為政府會低調處理裴洛西來訪，而是因為裴洛西對於訪台相當謹慎，未提前公布行程，而在未有公開訊息的狀況下，也基於對裴洛西的尊重，中華民國政府當然不需要高調地宣揚。

羅致政說，裴洛西訪台獲得國際媒體的關注，這也一定是國際能見度很高的事，政府沒必要去做任何誇大的動作，而且裴洛西來台訪問本身就是一件很有意義的事情，因此沒有刻意低調或高調，一切很自然的發生。

淡江戰略所副教授李大中則表示，裴洛西訪台後，美中關係應該會陷入非常保守的狀態，雙方不會有合作的動能，而是以不擦槍走火為原則。而在兩岸之間，目前中國宣布軍演，是到此為止還是有一連串的步驟，這要看北京對於裴洛西訪台的真正態度，台灣不能掉以輕心，過度樂觀。

而在台美之間，李大中指出，在美國的政治結構，行政部門與國會是兩個軌道，國會當然也重要，但如果要實質深化台美關係，行政部門還是比較有指標性，如軍售、來訪官員層級等，而到目前為止，拜登政府似乎沒有比川普政府更進一步。

李大中指出，他認為蔡政府在面對裴洛西來訪，相比過去美國議員來訪更加謹慎低調，一方面是裴洛西的份量不同，另一方面可能也跟拜登政府的態度有關。畢竟拜習日前通話的目的是避免美中誤判、擦槍走火，相信白宮、國安會及國防部都有跟裴洛西辦公室溝通不要訪台。（編輯：蘇龍麒）1110803

美國聯邦眾議院議長裴洛西（前左2）訪台，3日上午晉見總統蔡英文（前右）。（總統府提供）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（前左2）訪台，3日上午晉見總統蔡英文（前右）。（總統府提供）
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