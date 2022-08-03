台鐵小7螢幕遭駭出現反裴洛西文字 NCC：廣告系統用中國軟體

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板今天都出現反裴洛西文字。NCC主委陳耀祥晚間表示，初步調查發現是廣告媒體在系統裡使用中國軟體，業者應多加注意。

因應近日中共文攻武嚇，行政院晚間舉行記者會，由發言人羅秉成主持，行政院政務委員唐鳳、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、法務部長蔡清祥及國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥出席。

針對7-ELEVEN統一超商及台鐵看板事件，陳耀祥說，初步調查，發現是廣告媒體在系統裡面有使用中國軟體。

他提醒，企業資訊系統使用中國軟體部分應特別小心，平常可能沒影響，但因為中國軟體可能有後門程式與木馬程式，關鍵時刻可能容易成為被攻擊的對象。

唐鳳也說，台鐵新左營站發生看板內容置換事件，受影響看板是商用出租看板，也就是廣告服務廠商推播系統受到入侵，但這屬於獨立線路，未與公務機關的網路連接，沒有影響機關正常運作。

唐鳳指出，檢調還在調查台鐵跟超商事件，而近期攻擊，機關大都能即時發現、即時應處，未影響業務運作，將會持續警戒，加強監控聯防因應。

至於民間企業的資安管理是否需加強，唐鳳說，依照資通安全管理法，相關管理以公部門為主，但相信經過這次事件後，未來會有較多討論依據。

羅秉成補充說明，民間部門個資等資安保護機制，政府現行已有輔導行政查核機制，遇到比較矚目或重大情形，將由相關單位協助業者改善資安。（編輯：楊凱翔）1110803