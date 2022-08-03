王美花：燃煤石油天然氣存量 皆高於法定要求

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（中央社記者賴于榛台北3日電）中共明天起在台灣周邊海域軍演，各界憂心影響台灣燃料運補。經濟部長王美花今天指出，目前燃煤存量有39天、石油146天，另外天然氣10至11天，這些都高於法定要求存量。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，共軍隨即宣布將自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演，外界關注共軍實彈演習對國內能源供應影響。

王美花說，天然氣船進出部分，前2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致國際船運不順，中油已提早做有效運輸的沙盤推演，不同情境有不同處理，所以面對這2天的情境，也都可以做相關沙盤推演。

因應近日中共文攻武嚇，行政院晚間舉行記者會，由發言人羅秉成主持，行政院政務委員唐鳳、王美花、農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、法務部長蔡清祥及國家通訊傳播委員會主委陳耀祥出席。（編輯：楊蘭軒）1110803