唐鳳：公務機關2日遭23倍網路攻擊 皆及時處理

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行政院發言人羅秉成（前左2）3日晚間召開記者會指出，面對中國文攻武嚇，行政院長蘇貞昌下午邀集相關部會首長召開會議，要求主動積極防止外力侵擾，保持陸海空運輸安全暢通、加強公私部門資安防護、維持治安、防治假訊息，以及穩定金融股匯市。中央社記者賴于榛攝 111年8月3日

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北3日電）行政院政務委員唐鳳今天表示，昨天各公務機關受到網路攻擊，總流量超過過去單日最高攻擊量約23倍，但機關多能及時發現與處理。

因應近日中共文攻武嚇，行政院晚間舉行記者會，由發言人羅秉成主持，唐鳳、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、法務部長蔡清祥及國家通訊傳播委員會主委陳耀祥出席。

陳耀祥表示，8月1日開始，有關鍵基礎設施資安防護專案，通訊傳播領域目前一切安全如常，現在也會提升安全防護措施。

唐鳳說明，昨天各公務機關受到網路攻擊，總流量大概超過1.5萬個Gigabyte，超過過去單日最高攻擊量約23倍，但機關多能及時發現與處理。

這兩天國防部陸續澄清中共官媒「央視」所發布的「蘇愷35戰機穿越台灣海峽」以及中媒稱桃機遭導彈攻擊等假訊息。

陳耀祥說，假訊息是重要認知作戰的一部分，媒體也要發揮自律機制，為防治假訊息，政院層次有假訊息防治平台，廣電媒體應落實事實查證，尤其軍事新聞部分引用網路新聞，以及引用中國官方媒體新聞時都要注意，避免成為中國官媒的宣傳工具。

蔡清祥則說，防治假訊息部分會與NCC充分合作、嚴格執法，持續蒐證不法情事，一旦證據蒐集齊全就將從嚴從速辦理，而意圖散布假訊息，依法可判3年以上有期徒刑。

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羅秉成補充表示，認知作戰是無煙硝的戰爭，影響民心，執法部門將努力查處相關假訊息來源，但軍事謠言大部分來自境外，究責有困難，不過境內會即時澄清。

羅秉成說，近日台灣承受資訊攻擊的力道不同以往，請民眾提高警覺，而假訊息認知作戰會越來越嚴重，且有很多軍事謠言，相關資訊應以國防部發布為準，廣電媒體也要盡到查證責任，不要第一時間隨意引用來路不明，甚至是中國官媒報導。（編輯：楊凱翔）1110803