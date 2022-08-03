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裴洛西訪台頻傳駭客攻擊 NCC：資安事件1小時內通報

2022/8/3 15:49（8/3 16:21 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台期間，政府官網、運輸與超商網絡系統頻傳駭客攻擊。（圖取自Pixabay圖庫）
美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台期間，政府官網、運輸與超商網絡系統頻傳駭客攻擊。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台期間，政府官網、運輸與超商網絡系統頻傳駭客攻擊，NCC表示，與五大電信、無線電視台等關鍵基礎設施保持密切聯繫，若發生資安事件，業者依法要在1小時內通報，目前網路設施狀況控制中。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間訪台，總統府官網遭到駭客攻擊，今天台鐵新左營站的廣告看板跟超商門市螢幕也被植入反裴洛西文字，媒體關注NCC監理的廣電媒體是否有相關資安計畫與準備。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，資安事件通報應變屬於日常監理的一部分，近期NCC也有跟核定列入關鍵基礎設施A級業者像是五大電信、無線電視台、海纜業者等密切保持聯繫。若有資安事件，業者依法要在1小時內通報NCC，目前網路設施狀況都在控制中，資安事件通報機制也很順暢。

媒體詢問會不會發生電視台網路系統遭駭導致播出錯誤資訊等事件，翁柏宗表示，電信業者、無線電視台業者都要有資安維護計畫，評鑑換照時也會把資安計畫納入審查，未來資安業務則主要由數位發展部負責。（編輯：潘羿菁）1110803

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