桃機航班取消 航空公司：多與疫情有關

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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，中共解放軍昨晚宣布，4日至7日在台灣周邊海域軍演。媒體報導有多家航空公司取消班機。航空公司今天說，目前取消航班多與疫情有關。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團在昨晚搭機來台展開訪問，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。國防部則表示，已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對請民眾安心。

根據桃園國際機場的網站顯示，從今天0時至下午2時，實際已取消航班共31架次，包括出境22架次、入境9架次。

另外，截至今天下午2時的班機資訊顯示，4日來台客機取消12航班，離境班機也取消12航班，包括長榮航空、華航、星宇航空等航空公司，不過實際狀況會因航空公司的資訊而隨時更動。

桃機公司表示，相關航路並非桃機公司業管，因此不便發言回應。航空公司表示，目前取消的航班大多與疫情有關，原表訂航班依照公司規劃而取消。（編輯：方沛清）1110803